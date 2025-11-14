Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.88
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
30.00

Шикунов: «Динамо» расстанется с Карпиным, осталось недолго

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов выразил уверенность, что «Динамо» в скором времени уволит главного тренера Валерия Карпина.

Источник: Metaratings.ru

Ранее «СЭ» сообщил, что руководство «Динамо» рассматривает вариант с отставкой Карпина во время международной паузы на матчи сборных.

«Динамо» стало для меня главным разочарованием по игре. Они не имеют права так низко опускаться с их составом. Это кошмар! Уверен, что «Динамо» расстанется с Карпиным, осталось недолго. Ему не надо было идти и разрываться на два фронта.

Видно, что ничего не получится. «Ростов» и сборная — ещё ладно, но совмещать с «Динамо»… Нельзя оставлять такую команду на десять дней. Карпин не того уровня тренер, чтобы тянуть такую нагрузку", — сказал Шикунов Metaratings.ru.

После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками, находясь в трёх баллах от зоны стыковых матчей.

23 ноября москвичи на своём поле встретятся с махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ, который начнётся в 17:30 по столичному времени.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше