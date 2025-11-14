Шикунов: «Динамо» расстанется с Карпиным, осталось недолго

Ранее «СЭ» сообщил, что руководство «Динамо» рассматривает вариант с отставкой Карпина во время международной паузы на матчи сборных.
«Динамо» стало для меня главным разочарованием по игре. Они не имеют права так низко опускаться с их составом. Это кошмар! Уверен, что «Динамо» расстанется с Карпиным, осталось недолго. Ему не надо было идти и разрываться на два фронта.
Видно, что ничего не получится. «Ростов» и сборная — ещё ладно, но совмещать с «Динамо»… Нельзя оставлять такую команду на десять дней. Карпин не того уровня тренер, чтобы тянуть такую нагрузку", — сказал Шикунов Metaratings.ru.
После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками, находясь в трёх баллах от зоны стыковых матчей.
23 ноября москвичи на своём поле встретятся с махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ, который начнётся в 17:30 по столичному времени.