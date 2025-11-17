В РФС назвали правильным уход Карпина из «Динамо»

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» является правильным решением специалиста. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.
Ранее Карпин заявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», подчеркнув, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России.
«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича, — подчеркнул Митрофанов. — У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи, наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности».
Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. «Динамо» он возглавил летом 2025 года.