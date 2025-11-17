Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
72.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.62
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.51
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.72
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.08
X
17.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
49.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.15
X
4.84
П2
1.47

В РФС назвали правильным уход Карпина из «Динамо»

Максим Митрофанов считает, что новые задачи в сборной России требуют полной вовлеченности.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» является правильным решением специалиста. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Ранее Карпин заявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», подчеркнув, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России.

«Уверен, что его полный фокус на национальной сборной — правильное решение Валерия Георгиевича, — подчеркнул Митрофанов. — У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи, наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности».

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. «Динамо» он возглавил летом 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше