Семин считает хорошим решение Карпина покинуть «Динамо»

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Валерий Карпин принял правильное решение, покинув московский футбольный клуб «Динамо» и сосредоточившись на работе в сборной России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и «Динамо» Юрий Семин.
В понедельник Карпин объявил об уходе из «Динамо», сообщив, что хочет сосредоточиться на работе главным тренером в сборной России.
«Почему это громкий уход? Нормальное решение тренера, который сделал так. Отдал предпочтение главной команде — сборной России. Я считаю, что это реальный хороший шаг, тем более международные матчи не за горами. Тренер, естественно, должен быть больше сосредоточен на национальной команде», — сказал Семин.
«Наверное, не можем сейчас подводить итоги, ведь их подводят в конце сезона. На сегодняшний момент, наверное, не совсем удачные, неудовлетворительные результаты для “Динамо”. Но сезон не закончился, может, выиграют до конца сезона все матчи», — добавил Семин.
Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. «Динамо» он возглавил летом 2025 года. Бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 очками в 15 матчах. В Фонбет — Кубке России «Динамо» вышло в плей-офф «пути РПЛ», в первом матче ¼ финала команда на выезде победила петербургский «Зенит» (3:1).