Точилин: «Динамо» ожидало, что Карпин выведет команду на другой уровень

«Честно говоря, неожиданно, что это именно сейчас произошло. В первую очередь, наверное, на это решение повлияла психологическая усталость. То давление, которое на него в последнее время оказывалось, видимо, повлияло. Он принял для себя решение, что нельзя сидеть на двух стульях и сделал определённый вывод и выбор. В последних играх сборной было много давления из-за нехорошего результата.



В “Динамо” ожидали, что Карпин выведет команду на другой уровень, но всё пошло в обратную сторону. Я думаю, что это было его решение. Возможно, он устал к концу года. И руководители поняли, что совмещение не делает ничего хорошего», — сказал Точилин Metaratings.ru.