Точилин: «Динамо» ожидало, что Карпин выведет команду на другой уровень

17 ноября стало известно, что Карпин покинул должность главного тренера «бело-голубых».
«Честно говоря, неожиданно, что это именно сейчас произошло. В первую очередь, наверное, на это решение повлияла психологическая усталость. То давление, которое на него в последнее время оказывалось, видимо, повлияло. Он принял для себя решение, что нельзя сидеть на двух стульях и сделал определённый вывод и выбор. В последних играх сборной было много давления из-за нехорошего результата.
В “Динамо” ожидали, что Карпин выведет команду на другой уровень, но всё пошло в обратную сторону. Я думаю, что это было его решение. Возможно, он устал к концу года. И руководители поняли, что совмещение не делает ничего хорошего», — сказал Точилин Metaratings.ru.
Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Под руководством тренера «бело-голубые» провели 22 матча, в которых одержали восемь побед, пять раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.
После 15 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками, находясь в трёх баллах от зоны стыковых матчей.
23 ноября москвичи на своём поле встретятся с махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ, который начнётся в 17:30 по столичному времени.