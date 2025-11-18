Бывший владелец «Спартака» уехал из России и приобрел роскошную недвижимость: где сейчас Федун и Зарема

С футболом, похоже, у Федуна теперь тоже ничего общего. Миллиардер перестал давать комментарии об игре красно-белых (все еще активна только Салихова), а в феврале 2025-го, когда истекли его полномочия, не стал избираться в новый состав исполкома РФС. По данным «Матч ТВ», Федун уведомил РФС, что больше не интересуется российским футболом.