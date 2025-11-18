Бывший владелец «Спартака» уехал из России и приобрел роскошную недвижимость: где сейчас Федун и Зарема

В сети появились первые за долгое время новости об экс-президенте «Спартака» Леониде Федуне. Бывший вице-президент «Лукойла» приобрел виллу La Favorita на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра, расположенном между Ниццей и Монако. Об этом сообщает французское издание Nice-Matin. Стоимость сделки с учетом комиссии составила 87 млн евро. Бывший владелец недвижимости, итальянский миллиардер Франческо Гаэтано Кальтаджироне, подтвердил этот факт.
La Favorita относится к крупнейшим частным участкам на полуострове. Французские СМИ утверждают, что именно туда намерены перебраться Федун вместе с женой Заремой Салиховой и пятью детьми. Договор, как пишут, был подписан несколько дней назад.
Французская Ривьера давно привлекает бизнесмена. В 2011 году он приобрел виллу Joya в том же районе, сумму той сделки медиа оценивали минимум в 72 млн евро.
В рейтинге российских миллиардеров Forbes Федун занимает 13-е место с состоянием 10,4 млрд долларов. В списке присутствуют и его дети — Антон Федун (1,1 млрд долларов) и Екатерина Федун (1,15 млрд долларов).
После 2022 года Федун постепенно сводил к минимуму участие в российских делах: в том же году оставил пост вице-президента «Лукойла», в 2023-м покинул правление РСПП. Под западные санкции бизнесмен не попадал, хотя в конце октября «Лукойл» вместе с «Роснефтью» оказался в новом санкционном пакете США.
С футболом, похоже, у Федуна теперь тоже ничего общего. Миллиардер перестал давать комментарии об игре красно-белых (все еще активна только Салихова), а в феврале 2025-го, когда истекли его полномочия, не стал избираться в новый состав исполкома РФС. По данным «Матч ТВ», Федун уведомил РФС, что больше не интересуется российским футболом.
Где Федун сейчас? Версий несколько
По данным Forbes, Леонид Федун живет в Монако. Это же подтверждают публикации и других медиа: издания отмечают, что летом 2025-го сразу несколько крупных российских бизнесменов сменили в профилях Forbes страну проживания. Экс-владелец «Спартака» — среди них.
Ранее СМИ писали, что семья рассматривает Монако в качестве постоянного место проживания.
Параллельно в открытых источниках упоминается и другая зарубежная недвижимость бизнесмена. Ряд СМИ, включая российские, отмечают наличие у Федуна элитного жилья в Лондоне, в том числе пентхауса в районе Букингемского дворца. Доступные данные сходятся в том, что на постоянной основе бизнесмен живет не в России.
Теперь, судя по всему, Леонид Арнольдович переедет в свежекупленную виллу на «лазурке».
Денис Лебеденко