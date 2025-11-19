Ричмонд
Хавбек «Динамо» Мх Мрезиг: мы можем играть с топ-клубами РПЛ на равных

Опорный полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Динамо» из Махачкалы и сборной Алжира по футболу Хуссем Мрезиг в интервью каналу «Матч ТВ» заявил, что «бело-голубые» способны играть с топ-клубами на равных.

«Мы можем играть на равных с топ‑клубами, как, например, с ЦСКА. Мы и раньше это доказывали. Если будем продолжать бороться, стараться, то можем отбирать очки абсолютно у любой команды», — рассказал Мрезиг.

После 15 сыгранных матчей текущего сезона РПЛ-2025/2026 команда из столицы Дагестана, возглавляемая Хасанби Биджиевым, набрала 14 очков и занимает двенадцатое место в турнирной таблице. 25-летний опорник «бело-голубых» Мрезиг, выступающий за «Динамо» с июля 2024 года, провёл 13 матчей чемпионата, где забил один гол.

9 ноября президент клуба, заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев, комментируя итоги первого круга РПЛ для динамовцев Махачкалы, отметил, что недоволен промежуточным результатом.