Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.63
П2
3.35
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.85
П2
2.00
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.60
П2
3.74
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Федорищев: тренер «Крыльев Советов» Адиев настроен выправить ситуацию в клубе

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: КФФ

САМАРА, 21 ноября. /ТАСС/. Тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев настроен выправить ситуацию в футбольном клубе. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Мы общаемся с главным тренером [»Крыльев Советов«] постоянно. Вижу, как он сам переживает, что не все получается у команды, при этом настроен максимально, чтобы ситуацию выправить, — сказал он. — Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут. Цель — чтобы в этом сезоне в “Крыльях” сложилась хорошая команда, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков».

Федорищев добавил, что сам «прикипел к клубу», внимательно следит за выступлениями команды и сильно за нее болеет. «Крылья Советов», по мнению губернатора, переживают «непростой период» — за ярким стартом последовала череда поражений и ничьих. Но матч с «Зенитом» в Самаре 10 ноября, завершившийся счетом 1:1, по мнению Федорищева, «еще раз показал, что “Крылья” способны на многое».

«При построении новой команды — а мы, по сути, ее перестроили, — должен пройти достаточный период, чтобы оценить по-настоящему, сложилась команда или нет. Это мы поймем в конце сезона», — добавил он.

«Крылья Советов» с 14 очками располагаются на 13-й позиции турнирной таблицы Мир — Российской премьер-лиги.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 21 ноября в 9:00 мск.