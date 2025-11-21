Федорищев: тренер «Крыльев Советов» Адиев настроен выправить ситуацию в клубе

«Мы общаемся с главным тренером [»Крыльев Советов«] постоянно. Вижу, как он сам переживает, что не все получается у команды, при этом настроен максимально, чтобы ситуацию выправить, — сказал он. — Знаю, как сильно игроки вовлечены сейчас в то, чтобы добиваться результата. Надеюсь, победы придут. Цель — чтобы в этом сезоне в “Крыльях” сложилась хорошая команда, которая радовала бы своей игрой и результатами болельщиков».