«В таких матчах можно сделать себе имя». Титов — о матче «Спартака» и ЦСКА

ЦСКА идет на втором месте с таким же количеством очков, как у лидера «Краснодара». Не могу сказать, что армейцы будут фаворитами. Но у них есть запас прочности, даже если команда не выиграет, ничего страшного не будет. У «Спартака» ситуация иная, нужно побеждать в каждом матче, чтобы догонять лидеров. Поэтому больше мотивации и желания должно быть у футболистов красно-белых. Та линия атаки, которая создавала много голевых моментов и ситуаций в последних играх, должна выйти на первые роли. Также хотелось бы, чтобы нашелся лидер, который может вытащить такой матч.