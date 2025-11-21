Попов: «Пари НН» играет в современный футбол, но Грулёв и Боселли — не нападающие

Все иностранцы, пришедшие в наш чемпионат за последнее время за большие деньги, не показывают себя. Это сказывается на результатах «Зенита» и «Спартака». Пока эти футболисты не готовы к нашему чемпионату. Жерсон — потрясающий игрок, я видел, как он с места даёт в ноги передачу на 30−40 метров. Это уровень. Таких игроков надо брать зимой: те, кто приходит летом, не адаптируются. Здесь другой менталитет, другая страна. Иностранцы ничего не понимают, что происходит. Они же думают, что тут медведи ходят, а приезжают в цивилизацию и расслабляются, как в казино Лас-Вегаса. Возможно, с этим связана их плохая акклиматизация (смеётся). А когда приезжают зимой, видят то, что ожидали — сугробы. Делать нечего — надо работать", — сказал Попов Metaratings.ru.