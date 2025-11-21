Попов: «Пари НН» играет в современный футбол, но Грулёв и Боселли — не нападающие

Двукратный чемпион России Алексей Попов заявил, что главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского нельзя назвать худшим тренером первого круга РПЛ, его команда играет в современный футбол.
«Худший тренер первого круга? “Сочи” выглядит очень плохо и бесперспективно, хуже всех. Они взяли не того тренера, чтобы вывести клуб из кризиса. Осинькин играет только в красивый атакующий футбол, но это не та игра, которая сейчас нужна “Сочи”. Надеюсь, он меня переубедит, но я имел опыт борьбы за выживание и высокие места — знаю, о чём говорю. Шпилевский просто не имеет нападающего в “Пари НН”. Они возили рылом “Балтику” всю игру.
Сколько игр смотрел, «Пари НН» всегда играет в современный футбол. Да, косяки есть, но Грулёв и Боселли — не нападающие. Если они зимой возьмут двух форвардов, это будет другая команда. Что касается Карпина, то он сработал удовлетворительно. Это его уровень, всё нормально. Не вижу, чтобы он провалился. Для меня это средний тренер, что он и доказал в «Динамо». Если говорить про разочарования среди игроков, то Соболев ничего не показывает, это разочарование.
Все иностранцы, пришедшие в наш чемпионат за последнее время за большие деньги, не показывают себя. Это сказывается на результатах «Зенита» и «Спартака». Пока эти футболисты не готовы к нашему чемпионату. Жерсон — потрясающий игрок, я видел, как он с места даёт в ноги передачу на 30−40 метров. Это уровень. Таких игроков надо брать зимой: те, кто приходит летом, не адаптируются. Здесь другой менталитет, другая страна. Иностранцы ничего не понимают, что происходит. Они же думают, что тут медведи ходят, а приезжают в цивилизацию и расслабляются, как в казино Лас-Вегаса. Возможно, с этим связана их плохая акклиматизация (смеётся). А когда приезжают зимой, видят то, что ожидали — сугробы. Делать нечего — надо работать", — сказал Попов Metaratings.ru.
«Пари НН» набрал восемь очков и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. 23 ноября команда Шпилевского примет «Зенит». Матч начнётся в 15:15 по московскому времени.