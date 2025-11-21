Лещенко о Карпине: Давно знал, что он средний тренер, помнил по Спартаку. Динамо не его команда, любви не получилось

Нужно концентрироваться все 90 минут, играть на пределе сил, психологический настрой должен быть другой. Они показывали хороший футбол, потенциал есть, но не хватало концентрации, энергии. Царил разброд, бесконечные шараханья из одной тактической схемы в другую: то навесы, то прострелы, то защитники разыгрывают мяч в своей штрафной, то вратари привозили сами себе.