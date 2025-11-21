Ричмонд
Лещенко о Карпине: Давно знал, что он средний тренер, помнил по Спартаку. Динамо не его команда, любви не получилось

Лев Лещенко: Карпин — средний тренер, давно знаю.

Источник: Спортс"

Лев Лещенко раскритиковал работу Валерия Карпина в «Динамо».

— Как прошла ваша встреча с командой?

— Прекрасно, ребята в отличном настроении, настроены на позитив. Каждый из нас сказал напутственные слова, поддержал команду. Для «Динамо» сейчас время перезагрузки, важно понимать, какое будущее нас ждет.

Футболисты в хорошей физической форме, технически оснащены, собраны топовые игроки, но нет должного настроя, драйва. О чем и сказал сегодня.

Нужно концентрироваться все 90 минут, играть на пределе сил, психологический настрой должен быть другой. Они показывали хороший футбол, потенциал есть, но не хватало концентрации, энергии. Царил разброд, бесконечные шараханья из одной тактической схемы в другую: то навесы, то прострелы, то защитники разыгрывают мяч в своей штрафной, то вратари привозили сами себе.

Катать мяч по 60 минут они умеют, а толку что? Это тренерская работа, каждую секунду надо быть заряженными на борьбу. С «Акроном» начали играть, давить, буквально растоптали соперника, но включились слишком поздно. Тренер должен менять состав по ходу игры, если что‑то не получается.

— Кто‑то из экспертов назвал Карпина средним тренером.

— Зачем читать экспертов, это знают все абсолютно. Я это давно знаю, помню, как он тренировал «Спартак», «Армавир», куда его Челоянц взял. «Ростов»? Одно время неплохо играл, но ничего не выиграл же.

— Валерий Георгиевич попал не в свою команду?

— Абсолютно не в свою. Любви не получилось. Бывает так: она красивая, он симпатичный и богатый, а жизни нет. Не сложилось у него с командой.

Надо как‑то мотивировать игроков, а у него одни жесты: вот они сыграли не так, вот не получилось, вот набрали лишние килограммы. Да при чем здесь это?

Главное — драйв и мотивация. «Балтика» по классу лучше «Динамо»? Нет, но игроки, даже если выдохлись, стараются давить на каждом участке поля, — отметил народный артист России.

Источник: «Матч ТВ»

Динамо
1:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
Динамо
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
3
Угловые
8
1
Фолы
11
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
