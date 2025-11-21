Ричмонд
Степашин назвал условие утверждения Гусева главным тренером «Динамо»

17 ноября было объявлено об уходе с поста главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин пообещал оставить Ролана Гусева на посту главного тренера команды, если под его руководством она выиграет оставшиеся четыре официальных матча в 2025 году. Комментарий Степашина приводит пресс-служба бело-голубых.

17 ноября было объявлено об уходе с поста главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«Я бы хотел, чтобы вы поддержали Гусева и его команду. Если мы выиграем четыре матча, даю слово офицера — будем работать вместе. Вспомните, что вы футболисты, что вы мужики. И у нас на футбольном поле нет национальностей — мы “Динамо”, это самое главное», — сказал Степашин.

Гусеву 48 лет, он работает в тренерском штабе «Динамо» с июня 2023 года. В качестве футболиста Гусев выступал за московские «Динамо», ЦСКА, украинские «Днепр» и «Арсенал». В составе ЦСКА он трижды стал чемпионом России, четыре раз побеждал в кубке и дважды — в суперкубке страны. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

«Динамо» после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В 2025 году в чемпионате бело-голубым осталось провести встречи с махачкалинским «Динамо» (23 ноября), грозненским «Ахматом» (30 ноября) и московским «Спартаком» (6 декабря). В Фонбет — Кубке России динамовцы сыграют с петербургским «Зенитом» в ответном матче ¼ финала «пути РПЛ» (27 ноября).

