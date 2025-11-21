Дзюба после 3:2 с «Сочи»: «Перед заменой сказал, что 2:2 или 3:2 “Акрон” сто процентов сделает. Я через многое прошел из-за травмы, был во тьме»

Тольяттинский клуб дома обыграл сочинцев со счетом 3:2 в 16‑м туре Мир РПЛ. Дзюба вышел на поле 57‑й минуте при счете 0:2 и отдал две результативные передачи.
— Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2.
— Уверен был?
— Да. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме.
— Из‑за травмы?
— Да. Это вообще ужасно было, непонятно что.
Спасибо медицинскому штабу, нашему доктору Руслану Давидовичу (Засиеву — главному врачу «Акрона» -Спортс«“), массажисту Гарику и особенно Яне Альбертовне (Аслановой, реабилитологу “Акрона” — Спортс”») — она большая умничка, что восстановила меня, — сказал Дзюба.
Заур Тедеев
Игорь Осинькин
Дмитрий Пестряков
(Ифет Джаковац)
63′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
65′
Марат Бокоев
(Артем Дзюба)
80′
Антон Зиньковский
(Сергей Волков)
35′
Игнасио Сааведра
(Александр Осипов)
56′
88
Виталий Гудиев
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
77
Константин Савичев
46′
2
Йомар Роча
23
Кристиян Бистрович
46′
21
Роберто Фернандес
91
Максим Болдырев
53′
58′
22
Артем Дзюба
17
Солтмурад Бакаев
66′
7
Эдгар Севикян
26
Родриго Эшковал
46′
15
Стефан Лончар
88
Иван Ломаев
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
7
Антон Зиньковский
59′
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
8
Михаил Игнатов
82
Сергей Волков
84′
27
Кирилл Заика
19
Александр Коваленко
52′
34
Александр Осипов
45
Франсуа Камано
78′
59
Руслан Барт
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти