Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.86
П2
1.99
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.71
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Дзюба после 3:2 с «Сочи»: «Перед заменой сказал, что 2:2 или 3:2 “Акрон” сто процентов сделает. Я через многое прошел из-за травмы, был во тьме»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что при выходе на замену был уверен, что его команда сможет отыграться в матче против «Сочи».

Источник: Спортс"

Тольяттинский клуб дома обыграл сочинцев со счетом 3:2 в 16‑м туре Мир РПЛ. Дзюба вышел на поле 57‑й минуте при счете 0:2 и отдал две результативные передачи.

— Когда я выходил на замену, сказал, 2:2 сто процентов сделаем, а может, и 3:2.

— Уверен был?

— Да. Я соскучился и через многое сейчас прошел, был во тьме.

— Из‑за травмы?

— Да. Это вообще ужасно было, непонятно что.

Спасибо медицинскому штабу, нашему доктору Руслану Давидовичу (Засиеву — главному врачу «Акрона» -Спортс«“), массажисту Гарику и особенно Яне Альбертовне (Аслановой, реабилитологу “Акрона” — Спортс”») — она большая умничка, что восстановила меня, — сказал Дзюба.

Акрон
3:2
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
21.11.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Игорь Осинькин
Голы
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Ифет Джаковац)
63′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
65′
Марат Бокоев
(Артем Дзюба)
80′
Сочи
Антон Зиньковский
(Сергей Волков)
35′
Игнасио Сааведра
(Александр Осипов)
56′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
77
Константин Савичев
46′
2
Йомар Роча
23
Кристиян Бистрович
46′
21
Роберто Фернандес
91
Максим Болдырев
53′
58′
22
Артем Дзюба
17
Солтмурад Бакаев
66′
7
Эдгар Севикян
26
Родриго Эшковал
46′
15
Стефан Лончар
Сочи
88
Иван Ломаев
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
7
Антон Зиньковский
59′
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
8
Михаил Игнатов
82
Сергей Волков
84′
27
Кирилл Заика
19
Александр Коваленко
52′
34
Александр Осипов
45
Франсуа Камано
78′
59
Руслан Барт
Статистика
Акрон
Сочи
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
7
4
Угловые
1
3
Фолы
14
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти