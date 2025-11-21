Ричмонд
Тедеев о 3:2 с «Сочи»: Господь вознаградил «Акрон», но заслуженно. Во 2-м тайме мы победили по всем статьям

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча с «Сочи» в 16‑м туре Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

Тольяттинский клуб дома обыграл сочинцев со счетом 3:2. По ходу встречи гости вели в счете 2:0. Дмитрий Пестряков сделал дубль. Артем Дзюба, вышедший на замену после травмы, отдал две результативные передачи.

— Тяжелый матч для нас в целом от начала до конца. Мы понимали, что выйдут игроки, которые давно не выходили на поле, поскольку многих игроков мы получили из сборных поздно. Но я не знал, что все так сильно скажется.

Первый тайм был плохим. Ребята старались, но соперник был гораздо лучше. А второй тайм был великолепным, счастливым для нас. Господь нас вознаградил, хотя мы победили заслуженно. У «Сочи» очень хороший подбор футболистов, у них точно есть потенциал. Мы играли с очень хорошей командой, и слава богу, что мы победили эту команду во втором тайме по всем статьям.

— Не думаете ли постфактум, что Дзюбу можно было выпустить и пораньше?

— Это было запланировано, он был готов только на 30 минут. Слава богу, что так сложилось, и он действительно сыграл большую роль в сегодняшней победе. Если бы Артем был полностью готов, он бы играл с первых минут.

— Сейчас нам можно петь Пестрякову дифирамбы или по‑прежнему рано?

— Молодые футболисты — опасный организм. Еще ничего не случилось. Я рад за него, но он еще должен много сделать работы над собой. Работать, работать и еще раз работать. Я знаю, как надо действовать с молодыми футболистами, есть определенный опыт. Давайте наберемся терпения, — сказал Тедеев.

Источник: «Матч ТВ»

Акрон
3:2
Первый тайм: 0:1
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
21.11.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Игорь Осинькин
Голы
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Ифет Джаковац)
63′
Дмитрий Пестряков
(Артем Дзюба)
65′
Марат Бокоев
(Артем Дзюба)
80′
Сочи
Антон Зиньковский
(Сергей Волков)
35′
Игнасио Сааведра
(Александр Осипов)
56′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
24
Йонуц Неделчару
77
Константин Савичев
46′
2
Йомар Роча
23
Кристиян Бистрович
46′
21
Роберто Фернандес
91
Максим Болдырев
53′
58′
22
Артем Дзюба
17
Солтмурад Бакаев
66′
7
Эдгар Севикян
26
Родриго Эшковал
46′
15
Стефан Лончар
Сочи
88
Иван Ломаев
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
7
Антон Зиньковский
59′
44
Неманья Стоич
3
Александр Солдатенков
6
Игнасио Сааведра
8
Михаил Игнатов
82
Сергей Волков
84′
27
Кирилл Заика
19
Александр Коваленко
52′
34
Александр Осипов
45
Франсуа Камано
78′
59
Руслан Барт
Статистика
Акрон
Сочи
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
7
4
Угловые
1
3
Фолы
14
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
