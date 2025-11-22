Алаев заявил, что бывший футболист Алдонин находится в сложнейшей ситуации

Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.05
П2
3.35
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
3
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
67.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Вест Хэм
2
Все коэффициенты
П1
12.00
X
3.25
П2
1.70
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
1
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
3.50
X
1.77
П2
7.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
4.33
X
1.62
П2
7.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
8.50
П2
1.16
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.30
П2
2.11
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.85
П2
2.01
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.70
П2
2.51
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.78
П2
2.70
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.31
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
16.00
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

Алаев заявил, что бывший футболист Алдонин находится в сложнейшей ситуации

Ранее стало известно, что Евгений Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бывший игрок московского ЦСКА и сборной России по футболу Евгений Алдонин находится в сложнейшей ситуации. Об этом журналистам рассказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что Алдонин страдает от тяжелого заболевания.

«У него сложнейшая ситуация. Он борец, был борцом на поле. Уверен, что справится с этой ситуацией», — сказал Алаев.

«Есть спорт, а есть ситуации, когда нужно бороться за жизнь. Поэтому пользуюсь случаем и прошу всех поддержать», — добавил он.

Алдонину 45 лет. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. За клуб полузащитник провел 315 матчей в различных турнирах, забив 13 мячей и отдав 17 голевых передач. Вместе со столичным клубом пять раз выиграл Кубок России (2005, 2006, 2008, 2009, 2011), четыре раза — суперкубок страны (2004, 2006, 2007, 2009), дважды стал чемпионом России (2005, 2006), в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Эта победа стала первой для российских клубов в еврокубках.

До перехода в ЦСКА Алдонин защищал цвета волгоградского «Ротора», после ухода из армейского клуба играл за саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий». За сборную России он провел 29 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей. В ее составе принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.