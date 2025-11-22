«Рубин» нанес клубу Черчесова четвертое подряд поражение в РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
ПСЖ
2
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
101.00
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Спартак Кс
1
П1
X
П2

«Рубин» нанес клубу Черчесова четвертое подряд поражение в РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» обыграли грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Мирлинд Даку (75-я минута).

Безвыигрышная серия «Ахмата» в РПЛ достигла шести матчей (пять поражений, одна ничья). При этом грозненцы проиграли уже четвертую встречу подряд.

«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками расположился на 11-й строчке.

«Рубин» в следующем туре 30 ноября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», подопечные Станислава Черчесова в тот же день встретятся с московским «Динамо».

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Станислав Черчесов
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
75′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
4
Константин Нижегородов
5
Игор Вуячич
81′
12
Андерсон Арройо
51
Илья Рожков
14
Далер Кузяев
10
Мирлинд Даку
77′
87′
43
Жак-Жюльен Сиве
23
Руслан Безруков
56′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
90′
18
Марат Апшацев
8
Богдан Йочич
86′
19
Олег Иванов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
77
Георгий Мелкадзе
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
40′
22
Мехди Заре
4
Турпал-Али Ибишев
55
Дарко Тодорович
87′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
87′
9
Брайан Мансилья
37
Папа Амади Гадио
61′
42
Мануэль Келиано
11
Силва Лима Исмаэл
81′
13
Мохамед Конате
Статистика
Рубин
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
3
0
Угловые
3
3
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти