«Рубин» нанес клубу Черчесова четвертое подряд поражение в РПЛ

Гол забил Мирлинд Даку (75-я минута).
Безвыигрышная серия «Ахмата» в РПЛ достигла шести матчей (пять поражений, одна ничья). При этом грозненцы проиграли уже четвертую встречу подряд.
«Рубин» набрал 23 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 16 очками расположился на 11-й строчке.
«Рубин» в следующем туре 30 ноября в гостях сыграет с петербургским «Зенитом», подопечные Станислава Черчесова в тот же день встретятся с московским «Динамо».
Футбол, Премьер-лига, Тур 16
22.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Станислав Черчесов
Голы
Рубин
Мирлинд Даку
75′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
4
Константин Нижегородов
5
Игор Вуячич
81′
12
Андерсон Арройо
51
Илья Рожков
14
Далер Кузяев
10
Мирлинд Даку
77′
87′
43
Жак-Жюльен Сиве
23
Руслан Безруков
56′
22
Велдин Ходжа
99
Дардан Шабанхаджай
90′
18
Марат Апшацев
8
Богдан Йочич
86′
19
Олег Иванов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
77
Георгий Мелкадзе
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
40′
22
Мехди Заре
4
Турпал-Али Ибишев
55
Дарко Тодорович
87′
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
87′
9
Брайан Мансилья
37
Папа Амади Гадио
61′
42
Мануэль Келиано
11
Силва Лима Исмаэл
81′
13
Мохамед Конате
Статистика
Рубин
Ахмат
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
3
0
Угловые
3
3
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти