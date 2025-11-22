«Выберем стиль, который приносит очки. Я воспитан на футболе Романцева». Романов и Челестини — о победе «Спартака» над ЦСКА

«Спартак» минимально обыграл ЦСКА благодаря голу Игоря Дмитриева на 43-й минуте — это первая победа красно-белых под руководством Вадима Романова. После финального свистка исполняющий обязанности тренера «Спартака» и Фабио Челестини ответили на вопросы журналистов.
Отсылки к «ПСЖ» уместны
— Как проходила предматчевая теория и установка? — первый вопрос Романову.
— У каждого тренера свой подход. Кое-что поменяли в [тренировочном] процессе: было больше теории, чем обычно. Сравнивать с подходом Деяна Станковича не стал бы — у каждого свое видение.
— В первом тайме «Спартак» отдал инициативу, а во втором усилил прессинг — это было намеренно?
— Так, как во втором тайме, хотели играть на протяжении всего матча. Но в первой половине выглядели нервозно.
— Вы поменяли расстановку при розыгрыше угловых. А первым ударом в матче Умяров зарядил за лицевую линию — это что-то из тактического арсенала «ПСЖ»?
— В начале игры надо было дать посыл, что мы хотим перевести игру на чужую половину. Поэтому отсылки к «ПСЖ» уместны. Что касается угловых, то действительно немного перестроились. Были причины. Но не факт, что продолжим так действовать в дальнейшем.
— Руслан Литвинов вышел на замену в концовке матча. Как оцените его шансы вернуться в стартовый состав?
— Я очень высокого мнения о нем. Это важный игрок для «Спартака». Все наши футболисты в центре обороны — с разным набором качеств. Ву — это мощь. Джику — интеллект. Литвинов — интеллект и начало атаки. Будем использовать каждого из них по необходимости.
— Насколько сегодняшний стиль «Спартака» соответствует вашей философии?
— Сейчас важно побеждать. Мы будем выбирать стиль, который принесет очки. Преждевременно говорить о каких-то изменениях. Я воспитывался на футболе Романцева — не думаю, что нужно объяснять, какой стиль мне близок.
— Вы жесткий тренер?
— Люблю дисциплину. Если вижу, что человек максимально погружен [в процесс], то я добрый и лояльный. Но если игрок идет в противовес интересам команды — могу быть жестким.
— Какие эмоции после сегодняшней победы, учитывая, что «Спартак» может возглавить другой специалист? Держите это в уме?
— Никогда не загадывал так далеко. Эту неделю посвятили матчу с ЦСКА. Пока не думал, что будет дальше.
— Вы победили в первом же матче. Можно ли сказать, что сразу проработали все недочеты Станковича?
— Мы взаимодействовали достаточно плотно и честно. У него было много идей: какие-то сработали, какие-то нет. Это футбол. Времени менять что-то глобально у меня не было. Но с психологической точки зрения требовалось придать футболистам уверенности в себе.
Мы на пределе уже несколько недель. У нас ограниченный состав
— Как оцените итоги дерби для ЦСКА? Какой была установка?
— Ребята отдали все, я доволен их самоотдачей, — сказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини. — Обе команды действовали очень интенсивно. Матч должен был решиться в деталях — каждая из них могла стать определяющей. И благодаря этой детали «Спартак» победил.
— «Спартак» вас удивил?
— Они расставились по той же схеме, вышли те же футболисты. В первом тайме у них не получилось играть в свой футбол. Матч складывался 50 на 50. «Спартак» победил. Но они нас ничем не удивили.
— Что случилось во время углового от Барко?
— Мы подготовились, но это моя ошибка. Когда игрок располагается не там, где нужно, это ошибка тренера. При такой подаче Обляков должен был находиться в другом месте. Это нужно признать.
— Вы сказали, что у вас нет претензий к самоотдаче и игре команды. В то же время наверняка есть вопросы к атаке.
— Это одна и та же тема. Я уже несколько недель говорю, что мы на пределе. У нас очень ограниченный состав. Мусаев выложился до последней капли.
Мы приехали побеждать. Команда была готова и знала, что делать. Нам не хватило точности, последнего паса, но это происходит не в первый раз. Надо продолжать работать.
— Гайич был недоволен судейством, вы тоже общались с арбитром. Что говорили Карасеву?
— Вы же меня знаете. Я не отвечаю на такие вопросы. Могу говорить о своих ошибках, но чужие не комментирую.
— Почему приняли решение выпустить Поповича, а потом заменили его?
— У него был спазм. Он никогда не играл на таком уровне — выходил только с двадцатилетними парнями… А сегодня было дерби. Это другое.
— ЦСКА уже в третий раз проиграл после паузы на матчи сборных. У вас есть объяснение почему?
— Сегодня я не могу упрекнуть команду, мне нечего предъявить футболистам. Ребята играли замечательно.
— Когда вернется Круговой?
— Пока мы не знаем о степени его повреждения. Дождемся завтрашнего обследования.
— Акинфеев восстановился и готов играть постоянно?
— Он в хорошем состоянии, восстановился на сто процентов. Посмотрим, кто выйдет в Кубке России.
— А в каком состоянии Алвес?
— Он хорошо готов, я доволен. Провел сегодня неплохой матч — это отличная новость для нас. Он мало играл на взрослом уровне — а в таких играх нужно действовать хладнокровно.
— Вы в России уже полгода и успели сыграть со всеми соперниками. Ваши ожидания совпали с тем, что вы увидели в этих матчах?
— Я знал, что еду в конкурентную лигу. Сегодня было дерби, на трибунах — 40 тысяч. Матч высокого уровня. Поэтому — да, мои ожидания подтверждаются.
— Впереди зимняя пауза и трансферное окно. Какие позиции ЦСКА необходимо усилить?
— Я, честно говоря, сфокусирован на трех матчах, которые у нас остались до паузы. У нас есть спортивный директор и скаутский блок. Я же до конца года хочу выжать максимальный результат и концентрируюсь только на этом.
Александр Абустин