Российский тренер рассказал об ужасных условиях жизни в СССР

Специалист заявил, что условия жизни в стране были очень тяжелыми. По его мнению, многие вспоминают то время с ностальгией лишь потому, что у них в это время было детство. Ташуев отметил, что в СССР была жесткая изоляция — «железный занавес», и возможности увидеть мир за пределами страны были крайне ограничены.