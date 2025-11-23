Российский тренер рассказал об ужасных условиях жизни в СССР

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.34
П2
2.31
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.21
П2
1.36
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Балтика
0
П1
X
П2

Российский тренер рассказал об ужасных условиях жизни в СССР

Бывший тренер грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела» Сергей Ташуев рассказал об ужасных условиях жизни в СССР. Его слова приводит Sport24.

Источник: РИА "Новости"

Специалист заявил, что условия жизни в стране были очень тяжелыми. По его мнению, многие вспоминают то время с ностальгией лишь потому, что у них в это время было детство. Ташуев отметил, что в СССР была жесткая изоляция — «железный занавес», и возможности увидеть мир за пределами страны были крайне ограничены.

Тренер признался, что сам не любил систему СССР, где не разрешалось выделяться и смотреть шире, чем позволяла партия. Он особенно ценит начало своей тренерской карьеры в России, начиная с 1992 года, когда прошел первый чемпионат страны после Советского Союза.

Ташуев добавил, что не был поклонником советской системы и не поддерживал идею уравниловки, которая мешала проявлять инициативу и стремление к лучшему. Он посчитал, что для него лучшим временем была именно пора перехода в новое время — начало российской футбольной истории.