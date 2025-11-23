Матч «Локомотив» — «Краснодар» и еще три игры завершат 16-й тур РПЛ

Ричмонд
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.23
П2
2.27
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.34
П2
2.31
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.11
П2
2.15
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.21
П2
1.36
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.32
П2
2.25
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Айнтрахт Ф
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Реал Сосьедад
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Страсбур
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
4
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
6
:
Фрайбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Боруссия М
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
3
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2

Матч «Локомотив» — «Краснодар» и еще три игры завершат 16-й тур РПЛ

Центральный матч воскресенья пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск.

Источник: https://t.me/fckrasnodar

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Ростов», «Пари Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала) и «Локомотив» — «Краснодар».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 16, 23.11.2025, 19:45
Локомотив
-
Краснодар
-

В центральной встрече дня московский «Локомотив» на своем поле встретится с «Краснодаром». Матч пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 19:45 мск. Краснодарская команда с 33 очками лидирует в таблице РПЛ, столько же очков у ЦСКА, но армейцы уступают по дополнительным показателям. Железнодорожники с 30 очками идут 4-ми.

«Локомотив» проведет игру без своего капитана Дмитрия Баринова, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Встреча команд в первом круге завершилась победой «Локомотива» со счетом 2:1. В последний раз «Краснодар» оказался сильнее железнодорожников в Москве 1 сентября 2024 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:0. «Локомотив» же в последний раз дома победил 18 марта 2023 года (3:2).

В ноябрьскую паузу на матчи сборных у «Локомотива» сменился генеральный директор. Вместо Владимира Леонченко этот пост занял Борис Ротенберг — младший. Леонченко работал на этой должности с 2020 года. Борис Ротенберг ранее выступал за «Локомотив» в качестве игрока, он завершил карьеру в 2022 году. После этого начал работу в «Локомотиве» в молодежном футболе, позднее стал заместителем генерального директора.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 16, 23.11.2025, 17:30
Динамо
-
Динамо Мх
-

«Динамо» проведет первый матч без Карпина

Также в воскресенье московское «Динамо» дома сыграет с «Динамо» из Махачкалы. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» и начнется в 17:30 мск. Московская команда с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, Махачкалинцы идут 12-ми, имея в активе 14 очков. Игра первого круга завершилась победой махачкалинского «Динамо» со счетом 1:0.

17 ноября об уходе с поста главного тренера московского «Динамо» объявил Валерий Карпин. Он работал в клубе с июня этого года. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ролан Гусев, который занимал такую же должность в конце прошлого сезона после отставки Марцела Лички.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 16, 23.11.2025, 15:15
Пари Нижний Новгород
-
Зенит
-

В другом матче дня «Пари НН» дома сыграет с «Зенитом», встреча начнется в 15:15 мск. Петербуржцы с 30 очками идут 3-ми в таблице РПЛ, нижегородцы с 8 очками располагаются на последней, 16-й позиции. Последняя победа «Пари НН» в чемпионате датирована 13 сентября, тогда команда на своем поле оказалась сильнее «Оренбурга» (3:1). Матч первого круга между «Пари НН» и «Зенитом» завершился победой команды из Санкт-Петербурга (2:0).

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 16, 23.11.2025, 13:00
Крылья Советов
-
Ростов
-

Начнет игровой день встреча самарских «Крыльев Советов» и «Ростова». Она стартует в 13:00 мск. Ростовчане с 18 очками идут 9-ми, самарцы с 14 очками — 13-ми. В первом круге «Крылья Советов» оказались сильнее со счетом 4:1.

Программа 16-го тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день тольяттинский «Акрон» дома победил «Сочи» со счетом 3:2. В субботу «Спартак» на своем поле победил ЦСКА (1:0), калининградская «Балтика» на выезде сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), «Рубин» дома оказался сильнее «Ахмата» (1:0).

