Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Юнайтед
0
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.40
Футбол. Испания
перерыв
Эспаньол
0
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.65
П2
4.15
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Пиза
1
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.12
П2
4.90
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.03
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Комо
5
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Челябинск
2
П1
X
П2

Раскрыты обстоятельства ухода Карпина из «Динамо»: «Попросил усиление команды — не просто игроков»

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая раскрыл обстоятельства ухода Валерия Карпина с должности главного тренера московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

— Как уходил Карпин из «Динамо»?

— Очень просто. Была встреча с кем-то из руководства «Динамо». Валерий Георгиевич попросил усиление команды — не просто игроков, а еще и тренерский штаб уплотнить. Я не знаю по поводу Альбы, но должен был быть Кафанов, еще какой-то тренер, плюс новый врач команды. И чтобы кто-то еще пришел в спортивный отдел. Может быть, Антон Тупиков. Может быть, Алексей Рыскин. Я не знаю, кто именно. Плюс два футболиста, о которых все говорят — Вахания и Мелехин. Может, еще больше, чем два, но Вахания и Мелехин — точно. Выслушали это и сказали, что по такому курсу «Динамо» не пойдет.

— А врач команды — это потому что у действующего врача конфликт с Луисом (бывшим помощником Карпина в «Динамо». — Прим.)?

— Да, у Родионова конфликт с Луисом, — сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше