Карасев о критике от футболистов: «Это игра в одни ворота. Они могут говорить, а судьи не могут ничего. Но мы давно привыкли»

«У меня иммунитет давно. Во‑первых, я мало чего читаю. Обычно перед играми и после матчей вообще ничего не читаю. Я прекрасно понимаю, что это мне будет мешать. Понятно, я не в вакууме живу: кто‑то что‑то пришлет или кто‑то что‑то скажет из знакомых. Хорошо. Мы делаем свою работу, а они — свою.



Я еще раз говорю, каждый может обсуждать судейство: и футболисты, и тренеры, и так далее. Главное, чтобы не переходили на какие‑то негативные высказывания, нелицеприятные. Они должны уважать нашу работу, мы должны уважать их работу.



Это игра в одни ворота. Они могут говорить, а мы не можем ничего. К сожалению, такая наша работа. Но мы давно привыкли. И тут жаловаться смысла никакого нет», — сказал Карасев.