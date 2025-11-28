Карасев о критике от футболистов: «Это игра в одни ворота. Они могут говорить, а судьи не могут ничего. Но мы давно привыкли»

Судья Сергей Карасев рассказал, как реагирует на критику со стороны футболистов.
После дерби «Спартак» — ЦСКА (1:0), главным арбитром которого был Карасев, защитник армейцев Милан Гайич заявил: «Молюсь, чтобы эта бригада больше нас не судила».
«У меня иммунитет давно. Во‑первых, я мало чего читаю. Обычно перед играми и после матчей вообще ничего не читаю. Я прекрасно понимаю, что это мне будет мешать. Понятно, я не в вакууме живу: кто‑то что‑то пришлет или кто‑то что‑то скажет из знакомых. Хорошо. Мы делаем свою работу, а они — свою.
Я еще раз говорю, каждый может обсуждать судейство: и футболисты, и тренеры, и так далее. Главное, чтобы не переходили на какие‑то негативные высказывания, нелицеприятные. Они должны уважать нашу работу, мы должны уважать их работу.
Это игра в одни ворота. Они могут говорить, а мы не можем ничего. К сожалению, такая наша работа. Но мы давно привыкли. И тут жаловаться смысла никакого нет», — сказал Карасев.
Источник: «Матч ТВ»
Вадим Романов
Фабио Челестини
Игорь Дмитриев
(Эсекиэль Барко)
43′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
68′
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
9
Манфред Угальде
78′
90′
91
Антон Заболотный
47
Роман Зобнин
76′
35
Кристофер Мартинс
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
63′
27
Роберту Барбоза Мойзес
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
11
Тамерлан Мусаев
58′
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
5
Родриго Вильягра
65′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
12′
20
Матия Попович
77′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
77′
37
Энрике Кармо
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти