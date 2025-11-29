«Балтика» в меньшинстве обыграла «Спартак», Талалаева удалили

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. Гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Хозяева играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Ираклия Манелова.
Арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву на 33-й минуте за неприличный жест.
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели встречу с траурными повязками.
В первом круге РПЛ калининградцы обыграли «красно-белых» в Москве со счетом 3:0.
«Балтика» продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до семи игр и с 32 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице, где «Спартак» (28 очков) располагается на шестой позиции. В следующем туре калининградцы 7 декабря примут самарские «Крылья Советов», «Спартак» днем ранее сыграет на своем поле с московским «Динамо».
Андрей Талалаев
Вадим Романов
Николай Титков
(Иван Беликов)
60′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
30′
23
Мингиян Бевеев
66′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
38′
90
Чиносо Оффор
67′
22
Николай Титков
66′
8
Андрей Мендель
87′
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
66′
19
Сергей Пряхин
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
76′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
48′
68
Руслан Литвинов
75′
91
Антон Заболотный
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти