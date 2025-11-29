Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.32
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Фулхэм
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.00
П2
1.28
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
11.00
П2
34.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.92
П2
4.50
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

«Балтика» в меньшинстве обыграла «Спартак», Талалаева удалили

«Балтика» в меньшинстве обыграла «Спартак» в матче РПЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. Гол на 60-й минуте забил Николай Титков. Хозяева играли в меньшинстве с 30-й минуты после удаления Ираклия Манелова.

Арбитр встречи Кирилл Левников показал красную карточку тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву на 33-й минуте за неприличный жест.

Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели встречу с траурными повязками.

В первом круге РПЛ калининградцы обыграли «красно-белых» в Москве со счетом 3:0.

«Балтика» продлила беспроигрышную серию в чемпионате России до семи игр и с 32 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице, где «Спартак» (28 очков) располагается на шестой позиции. В следующем туре калининградцы 7 декабря примут самарские «Крылья Советов», «Спартак» днем ранее сыграет на своем поле с московским «Динамо».

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
29.11.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Вадим Романов
Голы
Балтика
Николай Титков
(Иван Беликов)
60′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
69
Ираклий Манелов
30′
23
Мингиян Бевеев
66′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
38′
90
Чиносо Оффор
67′
22
Николай Титков
66′
8
Андрей Мендель
87′
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
10
Илья Петров
66′
19
Сергей Пряхин
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
76′
83
Жедсон Фернандеш
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
7
Пабло Солари
27
Игорь Дмитриев
10
Маркиньос
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
48′
68
Руслан Литвинов
75′
91
Антон Заболотный
Статистика
Балтика
Спартак
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
9
19
Удары в створ
2
5
Угловые
3
13
Фолы
12
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти