Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Колумбийский нападающий Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории футбольного клуба «Краснодар».
32-летний нападающий в воскресенье отметился голом в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу против самарских «Крыльев Советов».
Забитый мяч стал для колумбийца 69-м в 138 матчах в составе «Краснодара», он обошел россиянина Федора Смолова (68 голов в 125 матчах).
Кордоба выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. В составе команды он стал победителем чемпионата России в прошлом сезоне.