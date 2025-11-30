«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова

Московское «Динамо» проиграло «Ахмату» в Грозном в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 2:1.
Гости открыли счет на 26-й минуте — забил Муми Нгамале.
Хозяева сравняли на 48-й благодаря Георгию Мелкадзе, а на 84-й вышли вперед — Усман Ндонг реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.
Команды встречались в 12-м туре РПЛ 19 октября, матч в Москве закончился со счетом 2:2.
«Динамо» 17 ноября сообщило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, команду возглавляет Ролан Гусев.
У «Ахмата» прервалась четырехматчевая серия поражений. Команда с 19 очками занимает 10-е место в таблице.
У «Динамо» 20 очков и девятое место.
В 18-м туре «Динамо» 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком», а «Ахмат» 5 декабря встретится на выезде с «Оренбургом».
Станислав Черчесов
Ролан Гусев
Георгий Мелкадзе
47′
Усман Ндонг
84′
Николя Муми Нгамале
(Николас Маричаль)
26′
1
Вадим Ульянов
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
81′
37
Папа Амади Гадио
87′
77
Георгий Мелкадзе
90′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
10′
81′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
46′
55
Дарко Тодорович
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
90+8′
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
17′
79′
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
90′
14
Эль Мехди Маухуб
13
Николя Муми Нгамале
67′
33
Иван Сергеев
90+3′
17
Ульви Бабаев
46′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
