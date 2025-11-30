Ричмонд
«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова

Матч в Грозном закончился со счетом 2:1. Победный мяч на счету Усмана Ндонга, который реализовал пенальти на 84-й минуте. «Ахмат» прервал серию из четырех поражений.

Источник: Телеграм-канал ФК «Динамо»

Московское «Динамо» проиграло «Ахмату» в Грозном в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 26-й минуте — забил Муми Нгамале.

Хозяева сравняли на 48-й благодаря Георгию Мелкадзе, а на 84-й вышли вперед — Усман Ндонг реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.

Команды встречались в 12-м туре РПЛ 19 октября, матч в Москве закончился со счетом 2:2.

«Динамо» 17 ноября сообщило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, команду возглавляет Ролан Гусев.

У «Ахмата» прервалась четырехматчевая серия поражений. Команда с 19 очками занимает 10-е место в таблице.

У «Динамо» 20 очков и девятое место.

В 18-м туре «Динамо» 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком», а «Ахмат» 5 декабря встретится на выезде с «Оренбургом».

Ахмат
2:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Ролан Гусев
Голы
Ахмат
Георгий Мелкадзе
47′
Усман Ндонг
84′
Динамо
Николя Муми Нгамале
(Николас Маричаль)
26′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
22
Мехди Заре
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
17
Эгаш Касинтура
90
Усман Ндонг
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
81′
37
Папа Амади Гадио
87′
77
Георгий Мелкадзе
90′
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
10′
81′
9
Брайан Мансилья
42
Мануэль Келиано
46′
55
Дарко Тодорович
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
90+8′
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
17′
79′
15
Данил Глебов
44
Антонио Диас Рубенс
90′
14
Эль Мехди Маухуб
13
Николя Муми Нгамале
67′
33
Иван Сергеев
90+3′
17
Ульви Бабаев
46′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Ахмат
Динамо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
17
22
Удары в створ
5
4
Угловые
7
8
Фолы
8
13
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
