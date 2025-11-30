«Зенит» вернулся на третье место в РПЛ, победив «Рубин»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 1:0 обыграл казанский «Рубин» в домашнем матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол в составе хозяев на 69-й минуте забил Нино.
«Зенит» не проигрывает в РПЛ с 9 августа, тогда команда в гостях уступила грозненскому «Ахмату» (0:1). С тех пор сине-бело-голубые одержали в чемпионате девять побед и четырежды сыграли вничью.
Петербуржцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Столько же у идущего вторым московского ЦСКА, лидер таблицы «Краснодар» имеет в активе 37 очков. «Рубин» с 23 очками идет седьмым.
В следующем туре «Зенит» 6 декабря примет тольяттинский «Акрон», «Рубин» в тот же день в гостях сыграет с «Ростовом».
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Нино
(Александр Соболев)
69′
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
28
Нуралы Алип
20
Педро
33
Нино
5
Вильмар Барриос
10
Максим Глушенков
84′
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
62′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
90′
21
Александр Ерохин
6
Ваня Дркушич
61′
9
Сантос да Силва Жерсон
8
Маркус Вендел
90′
30
Матео Кассьерра
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
74′
4
Константин Нижегородов
5
Игор Вуячич
76′
12
Андерсон Арройо
43
Жак-Жюльен Сиве
44′
99
Дардан Шабанхаджай
14
Далер Кузяев
51
Илья Рожков
86′
19
Олег Иванов
90′
24
Никола Чумич
62′
22
Велдин Ходжа
8
Богдан Йочич
18′
62′
23
Руслан Безруков
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти