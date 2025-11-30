Семак про 1 удар «Зенита» в створ «Рубина»: «Главное, что выиграли. Не нравится, что остроты не хватало, будем анализировать. Тяжелый матч, рады, что все так закончилось»

— Соболев хорошо вышел. Естественно, когда мы ставим скоростных нападающих, ставим на то, чтобы играли в быстрый футбол. С выходом Соболева у нас появился игрок, который выигрывает верховую борьбу. Саша вышел действительно хорошо, заряжен, боролся много и помог победить, — сказал главный тренер «Зенита».