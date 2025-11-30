Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
3
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.79
X
2.83
П2
3.10
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
7.34
X
5.81
П2
1.38
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Семак про 1 удар «Зенита» в створ «Рубина»: «Главное, что выиграли. Не нравится, что остроты не хватало, будем анализировать. Тяжелый матч, рады, что все так закончилось»

Сергей Семак признал, что «Зениту» не хватало опасных моментов в игре с «Рубином» (1:0).

Источник: РИА "Новости"

— Какая ключевая эмоция после победы?

— Сегодня тяжелый матч был, но никто легкой прогулки и не ожидал. «Рубин» за последние несколько матчей пропустил один мяч. Соперник хорошо двигался и оборонял, по движению успевал перекрывать все зоны.

Нам не хватало скорости, чтобы вскрывать зоны, только после забитого мяча появилось пространство.

Макс [Глушенков] один на один вышел, мог забивать второй — и спокойно бы завершали матч. Вместо этого мы со стандарта чуть не пропустили. Рады, что все так закончилось.

— Насколько вас беспокоит то, что «Зенит» нанес всего один удар в створ?

— Главное, что мы выиграли. А то, что остроты не хватало и было мало ударов по воротам, естественно, нам не нравится. Будем анализировать, работать и двигаться дальше.

— Можно ли сказать, что ключевой фактор — это Соболев и его скидка на Нино? До этого верховую борьбу «Зенит» проигрывал.

— Соболев хорошо вышел. Естественно, когда мы ставим скоростных нападающих, ставим на то, чтобы играли в быстрый футбол. С выходом Соболева у нас появился игрок, который выигрывает верховую борьбу. Саша вышел действительно хорошо, заряжен, боролся много и помог победить, — сказал главный тренер «Зенита».