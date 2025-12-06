«Ростов» впервые с сентября победил в домашнем матче РПЛ, обыграв «Рубин»

Для «Ростова» это первая с 14 сентября победа в домашнем матче РПЛ, тогда подопечные Джонатана Альбы переиграли московский ЦСКА (1:0). После этого ростовчане на своем поле в национальном первенстве сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а также уступили тольяттинскому «Акрону» (0:1) и столичному «Локомотиву» (1:3).