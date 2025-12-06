«Ростов» впервые с сентября победил в домашнем матче РПЛ, обыграв «Рубин»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.80
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
1
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.80
П2
9.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
12.50
П2
48.00
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.12
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.61
П2
3.76
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.63
П2
1.83
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.81
X
4.95
П2
1.60
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.54
П2
3.77
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.84
П2
2.12
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.31
П2
3.89
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.26
П2
10.00
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.76
П2
9.75
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.41
П2
2.99
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.03
П2
2.85
Футбол. Франция
19:00
Нант
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.67
П2
1.98
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.65
П2
12.75
Футбол. Италия
20:00
Интер
:
Комо
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.20
П2
6.08
Футбол. Англия
20:30
Лидс
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.22
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.24
П2
4.26
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.03
X
4.56
П2
1.78
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.45
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.91
П2
1.70
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.34
П2
2.73
Футбол. Франция
23:05
ПСЖ
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.74
П2
9.25
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
2
:
Рубин
0
П1
X
П2

«Ростов» впервые с сентября победил в домашнем матче РПЛ, обыграв «Рубин»

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 6 декабря. Футболисты «Ростова» со счетом 2:0 одержали победу над казанским «Рубином» в домашнем матче 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Алексей Миронов (52-я минута, с пенальти) и Егор Голенков (67). На 87-й минуте с поля был удален защитник «Ростова» Умар Сако.

Для «Ростова» это первая с 14 сентября победа в домашнем матче РПЛ, тогда подопечные Джонатана Альбы переиграли московский ЦСКА (1:0). После этого ростовчане на своем поле в национальном первенстве сыграли вничью с «Краснодаром» (0:0) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а также уступили тольяттинскому «Акрону» (0:1) и столичному «Локомотиву» (1:3).

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает 7-е место с 23 очками. «Ростов» располагается на 10-й строчке, набрав 21 очко. В следующем туре, который начнется 28 февраля, «Рубин» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо», «Ростов» сыграет в гостях против «Краснодара».

Ростов
2:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Рашид Рахимов
Голы
Ростов
Алексей Миронов
52′
Егор Голенков
68′
Нереализованные пенальти
Рубин
Игор Вуячич
89′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
79′
87′
78
Дмитрий Чистяков
7
Роналдо
40
Илья Вахания
8
Алексей Миронов
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
84′
58
Даниил Шанталий
69
Егор Голенков
65′
90′
22
Давид Семенчук
9
Мохаммад Мохеби
90′
91
Антон Шамонин
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
4
Константин Нижегородов
49′
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
28′
10
Мирлинд Даку
40′
14
Далер Кузяев
83′
51
Илья Рожков
68′
70
Дмитрий Кабутов
99
Дардан Шабанхаджай
60′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
60′
43
Жак-Жюльен Сиве
8
Богдан Йочич
68′
22
Велдин Ходжа
Статистика
Ростов
Рубин
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
20
9
Удары в створ
2
1
Угловые
8
3
Фолы
17
20
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти