«Посмотрел на группы чемпионата мира. Анализировать их без России смысла нет». Интервью Черчесова

В августе этого года Станислав Черчесов вернулся в РПЛ после перерыва в 10 лет. После трех туров он принял «Ахмат», который имел ноль в графе очков. К зимнему перерыву грозненская команда набрала 22 очка и расположилась на 8-м месте.
В нашем разговоре Черчесов подвел итоги года, ответил на вопрос о потенциальном усилении состава, рассказал о планах на отпуск и поделился мыслями о жеребьевке чемпионата мира-2026, которая состоялась в пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне.
Оценка результата — «удовлетворительно» для начала
— Вы приняли «Ахмат», который находился в непростом положении. Теперь команда находится в первой восьмерке. На ваш взгляд, что получилось и не получилось за это время?
— У меня простая философия — если есть конкретный запрос и предложение, можно о чем-то думать. Что-то получилось, что-то нет, но главное: мы делали то, что планировали. В турнирном плане есть прогресс. Другое дело, что парочку-троечку очков мы недобрали. Команда перестроилась, игроки чувствуют себя комфортно, для некоторых нашли новые позиции. Это работа тренерского штаба. Оценки пока давать рано, но я бы сказал — «удовлетворительно» для начала. Хотя хотелось бы большего.
— Что необходимо сделать, чтобы улучшить результаты?
— Ни одна команда в мире не играет все время на стабильно высоком уровне, не всегда выглядит свежо. С «Оренбургом» получилась непростая встреча — последний матч перед паузой всегда скомканный. Но при не самой лучшей игре мы добились результата. И этому нужно учиться. Были встречи с «Локомотивом», «Ростовом», «Краснодаром», где мы показывали качественный футбол и заслуживали большего, но потеряли очки.
Ни одна команда не прошла первую часть чемпионата без спадов. Кто-то начал скомканно, кто-то просел по ходу турнира. И у нас был определенный спад, когда не могли выиграть. Нужно добавлять — добиваться результата там, где выиграть особенно сложно. Тем более когда действуешь хорошо, то нужен результат. Будем работать над этим.
— Стоит ли ждать усиления в зимнее трансферное окно?
— С первого дня говорю о нашей философии — усиливают те, кто у тебя есть в наличии, но при правильной работе, понимании и тактике. Конечно, у каждого футболиста есть свой предел, как бы ты ни тренировался. Но мы проводим работу. Вы понимаете, как бывает — иногда у тебя кого-то забирают, кто-то сам уходит. Футбол — это непрерывное движение. Вчера всех отправил в отпуск, сейчас сам вылетаю в Москву. Будем готовиться. Все идет своим чередом.
— Как вы проведете отпуск?
— Надо всегда учиться, подмечать что-то у других, встречаться, обмениваться мнениями.
— Продуктивно.
— А как по-другому? И Новый год нужно встретить соответствующим образом.
Вы знаете, что слово «если» я не люблю
— Вы говорили, что после ухода из «Динамо» в 2015 году продолжали следить за РПЛ…
— А как иначе? Даже работая в Венгрии и Польше, всегда наблюдал за нашей Премьер-лигой. А как свой чемпионат не смотреть? Мое возвращение в РПЛ не предложило мне никаких сюрпризов. Практически все команды знал. Понятно, что есть нюансы — при более детальном знакомстве в ком-то разочаровываешься, кто-то радует. Главное — держал руку на пульсе, поэтому органично влился.
— Вы почувствовали разницу в уровне лиги за эти 10 лет?
— Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка, Витселя, Аршавина, Широкова, Жиркова, Кураньи. Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует. Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят — мой «Терек» того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ.
— Смотрели жеребьевку чемпионата мира?
— Видел группы мимоходом. Честно говоря, времени нет найти на трансляцию пару часов, это все-таки не спортивное соревнование. Посмотрел на группы, нас не увидел — смысла дальше изучать нет.
— Есть какие-то ожидания от чемпионата мира? Может, фавориты?
— Пока никаких. Ближе к чемпионату мира и посмотрим. Сейчас нужно самим работать по планам, они сверстаны — тренировки, игры, сборы.
— Если бы современная молодая и бегущая сборная России играла на чемпионате мира, она могла бы претендовать на что-то серьезное?
— Вы обратились с этим вопрос по неправильному адресу. Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически. Эта команда, как вы говорите, молодая и бегущая, если будет играть на таком уровне — мы сможем что-то оценивать всерьез. Теоретически рассуждать можно, конечно, о чем угодно, но вы знаете, что слово «если» я не люблю.