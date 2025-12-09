Махачкалинское «Динамо» извинилось перед тренером за акцию болельщиков

Биджиеву 59 лет. Он возглавлял «Динамо» с февраля 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. Под его руководством клуб пробился в РПЛ и в дебютном сезоне сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. «Динамо» ушло на зимний перерыв на 13-м месте с 15 очками. Также команда продолжит участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с «Ростовом» во втором этапе четвертьфинала.