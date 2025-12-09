Махачкалинское «Динамо» извинилось перед тренером за акцию болельщиков

В воскресенье «Динамо» дома проиграло «Нижнему Новгороду» (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По ходу встречи болельщики махачкалинского клуба, находившиеся на трибунах, показали надпись «Биджиев, уходи», которая была нанесена на заднюю сторону курток. После встречи Биджиев подал в отставку. Во вторник клуб принял отставку специалиста.
«От лица клуба хотим принести извинения Хасанби Эдуардовичу за произошедшее на трибунах на заключительном матче — все в махачкалинском “Динамо” решительно осуждают акцию, ее организаторов и исполнителей», — говорится в сообщении клуба.
Биджиеву 59 лет. Он возглавлял «Динамо» с февраля 2024 года, когда команда выступала в Первой лиге. Под его руководством клуб пробился в РПЛ и в дебютном сезоне сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. «Динамо» ушло на зимний перерыв на 13-м месте с 15 очками. Также команда продолжит участие в пути регионов Кубка России, где сыграет с «Ростовом» во втором этапе четвертьфинала.