Слуцкий назвал самую ужасную победу в карьере: «Что-то пойдет не так — говна не оберешься»

Аленичев был недоволен этим фактом, и он прислал дубль играть против основного состава ЦСКА. Мы выходим на эту «Сапсан-Арену», искусственное поле, выходит дубль против нас. Это было самое ужасное чувство, потому что ты не можешь их настроить, если что-то пойдет не так — говна не оберешься. Представляешь, «не обыграли дубль тульского “Арсенала”! И я вижу, что они (футболисты ЦСКА) все вполноги с этим дублем на искусственном поле. Да, мы выиграли 4:1, но это самый ужасный матч в моей карьере. И я был очень зол на Аленичева в тот момент, что он так поступил», — заявил Слуцкий на ютуб-канале FONBET.