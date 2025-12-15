Ричмонд
Скала: «Я выиграл чемпионат России с московским “Спартаком”. Прекрасные воспоминания»

Итальянский тренер Невио Скала рассказал о победе со «Спартаком» в чемпионате России.

Источник: Спорт-Экспресс

«Я выиграл Межконтинентальный кубок в Германии с дортмундской “Боруссией”, Кубок Ататюрка в Турции с “Бешикташем”, чемпионат и Кубок Украины с “Шахтером”, а также чемпионат России с московским “Спартаком”. Прекрасные воспоминания, но с одним сожалением: помимо немецкого, который я немного знал, не мог общаться с игроками иначе, как через переводчиков, что-то, некоторые нюансы, которые имеют значение, были утеряны. Я никогда не был поклонником игровых схем: для меня была важна сама команда, сплоченность, взаимопонимание. Чтобы создать такую атмосферу, необходимо, чтобы тебя понимали напрямую. Но это были замечательные впечатления», — приводит слова Скалы Corriere della Sera.

Специалист работал в «Спартаке» с декабря 2003 по сентябрь 2004 года. В действительности красно-белые тогда заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Итальянец был уволен после 21 тура.