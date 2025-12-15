Скала: «Я выиграл чемпионат России с московским “Спартаком”. Прекрасные воспоминания»

«Я выиграл Межконтинентальный кубок в Германии с дортмундской “Боруссией”, Кубок Ататюрка в Турции с “Бешикташем”, чемпионат и Кубок Украины с “Шахтером”, а также чемпионат России с московским “Спартаком”. Прекрасные воспоминания, но с одним сожалением: помимо немецкого, который я немного знал, не мог общаться с игроками иначе, как через переводчиков, что-то, некоторые нюансы, которые имеют значение, были утеряны. Я никогда не был поклонником игровых схем: для меня была важна сама команда, сплоченность, взаимопонимание. Чтобы создать такую атмосферу, необходимо, чтобы тебя понимали напрямую. Но это были замечательные впечатления», — приводит слова Скалы Corriere della Sera.