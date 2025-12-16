Семин считает, что Станкович не справился с давлением в «Спартаке»

ТАСС, 16 декабря. Деян Станкович оказался не готов к работе в «Спартаке» и был уволен с поста главного тренера, так как с ним не видели перспектив. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин.
«В этой команде ты должен справляться с огромным давлением, — сказал он. — Станкович до конца не представлял, с каким прессингом он тут столкнется. Он же раньше не работал в таких командах. С ним расстались, так как не было перспектив. Нельзя бесконечно тасовать состав».
Семин отметил, что «Спартаку» не надо было увольнять Дмитрия Аленичева в 2016 году. «Либо нужен серьезный иностранный специалист, либо российский, который уже адаптирован к нашим реалиям, со спартаковскими корнями. Думаю, если бы Аленичева оставили в свое время, было бы лучше. Не началась бы вся эта болтанка с тренерской чехардой, которая многим уже надоела», — сказал Семин.
Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской «Црвене Звезде», венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории». В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Аленичеву 53 года, он тренировал «Спартак» с 2015 по 2016 год. Под руководством специалиста команда заняла пятое место в РПЛ в сезоне-2015/16.