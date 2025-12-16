«Спартак» загубил талантливого воспитанника, а он стал звездой РПЛ: теперь ведет к золоту другой клуб

Несмотря на это, Руденко остался в «Спартаке» и подписал новый контракт, о чем позже пожалел. Александр испугался ехать в Европу, ведь не знал языка. Продолжил играть в ФНЛ, в Европе про него забыли, а во взрослом «Спартаке» шансов не получал. Каррера вызвал на один товарищеский матч, Кононов игнорировал, хотя подтягивал к основе Игнатова и Ломовицкого. В сезоне ФНЛ-2019/20 Руденко забил семь голов в девяти турах, но даже тогда шанса в «Спартаке» не заслужил.