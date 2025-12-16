«Спартак» загубил талантливого воспитанника, а он стал звездой РПЛ: теперь ведет к золоту другой клуб

Александр Руденко в 2010-е считался одним из главных талантов академии «Спартака». Несмотря на невысокий рост в 173 см, Руденко штамповал голы — как центральный форвард, а затем и крайний нападающий. Но ни один тренер не доверился Руденко в основе — он не провел за «Спартак» ни одного матча.
Руденко забил «Интеру», но отказался ехать в Европу. Позже пожалел об этом
В 2014-м Руденко стал лучшим бомбардиром «Спартака» 1999 года рождения, забив в решающем матче Матвею Сафонову, игравшему за «Краснодар» того же возраста. Через два года Массимо Каррера привлек 17-летнего Руденко к тренировкам со взрослым «Спартаком». Но шанса выйти на поле талантливый форвард не получил, отправившись в ФНЛ, где стал играть за «Спартак-2».
Руденко не внес вклада в чемпионство «Спартака» в сезоне-2016/17, но оно позволило ему выступить в Юношеской Лиге чемпионов. Там молодежь «Спартака» хорошо проявила себя: победила «Ливерпуль» и «Марибор», дважды сыграла вничью с «Севильей». Руденко забил шесть мячей, в плей-офф огорчив «Интер» на «Сан-Сиро».
После этого Руденко привлек к себе внимание скаутов в Европе. Тренер молодежной «Севильи» назвал его лучшим молодым игроком России, а интерес проявили большие клубы: «Аякс», «Базель», «Болонья», «Аталанта».
Несмотря на это, Руденко остался в «Спартаке» и подписал новый контракт, о чем позже пожалел. Александр испугался ехать в Европу, ведь не знал языка. Продолжил играть в ФНЛ, в Европе про него забыли, а во взрослом «Спартаке» шансов не получал. Каррера вызвал на один товарищеский матч, Кононов игнорировал, хотя подтягивал к основе Игнатова и Ломовицкого. В сезоне ФНЛ-2019/20 Руденко забил семь голов в девяти турах, но даже тогда шанса в «Спартаке» не заслужил.
«Я в дубле забивал, в “Спартаке-2” забивал, а в основную команду берут человека, который подо мной сидел. Играет неубедительно, а потом с ним подписывают контракт», — жаловался Руденко.
При Тедеско Руденко тоже не пробился в основу, хотя тренер всячески расхваливал форварда. В итоге Руденко уходил в аренды к аутсайдерам, где не проявлял себя в оборонительном футболе. В «Торпедо» провел всего три матча, а в «Сочи» проиграл конкуренцию Антону Заболотному. Позже спортсмен признался, что не был готов к давлению со стороны тренера «Сочи» Владимира Федотова и не смог заиграть из-за нервов.
Руденко реанимировал карьеру при Юране и Талалаеве. А теперь ведет к медалям «Локомотив»
Судьбоносным стал трансфер Руденко в 2022-м в «Химки», где тогда играл опытный экс-спартаковец Денис Глушаков. В «Химки» Руденко попал всего через несколько дней после прихода нового тренера Сергея Юрана. Именно при нем футболист сумел прибавить и зацепиться за шанс в «Химках», где выходил на замены.
Два гола Руденко не помогли «Химкам» остаться в РПЛ, но в Первой лиге он продолжил прогрессировать. Помогла работа с нынешним тренером «Балтики» Андреем Талалаевым, который в сезоне-2023/24 принял «Химки» в ФНЛ. Руденко называет Талалаева самым требовательным тренером в своей карьере: он заставлял много бороться, хотя форварду это не нравилось.
Но сезон вышел для Александра успешным: он забил 13 голов и стал третьим в списке бомбардиров ФНЛ. При этом голы получались красивые — особенно в ворота «Алании»:
В РПЛ Руденко продолжил играть на первых ролях в «Химках», оформив 6+1 за сезон-2024/25. После этого «Химки» распались, а Руденко вместе с Бакаевым бесплатно забрал «Локомотив». Там уже играли экс-спартаковцы Артем Тимофеев и Антон Митрюшкин, знакомые Руденко по «Спартаку-2» и молодежке.
Галактионов умеет раскрывать таланты — в 26 лет Руденко проводит лучший сезон в карьере. В 18 матчах этого сезона он оформил 5+2, играя на обоих флангах: когда нет Бакаева, на правом, в остальное время — слева, где почти весь сезон пропустил Пиняев.
Руденко в «Локо» снова жаловался на тяжелые тренировки: Галактионов заставляет много бегать, в отличие от испанского экс-тренера «Химок» Франка Артиги, строившего все через работу с мячом. Но, как и в случае с Талалаевым, трудности помогают футболисту прогрессировать — он стал важным игроком основы «Локомотива».
Хотя Александр играет на фланге, он активно смещается в центр, где использует навыки центрфорварда. Может забить головой, что не слишком свойственно крайним нападающим:
Может открыться за спины защитников и даже выгрызть у них мяч, чтобы вырваться один на один:
В последних турах Руденко раскрылся: забил «Краснодару», «Сочи» — дубль. «Локомотив» ушел на зимний перерыв третьим, «Спартак» — лишь шестым. В основе у «Локо» сразу три воспитанника красно-белых, не пригодившиеся родному клубу: Руденко, Бакаев, Митрюшкин. Галактионов реанимирует карьеры воспитанников «Спартака», которые в родном клубе не нужны.
Денис Лебеденко