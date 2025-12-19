«Увольнение Станковича считаю маразмом. А я никуда не собираюсь, чувствую, что нахожусь на своем месте». Интервью с Талалаевым

Сейчас получается, что игроки «Балтики» работают от пяти до семи часов в день. Из-за того, что у нас появились условия, мы высчитали, что в год занимаемся больше пятисот часов. То есть приблизились к тем советским показателям, которые в то время были у всех ведущих команд. И именно этот союз всех этих факторов плюс запредельная самоотдача и командный дух предопределили то, что мы имеем сейчас. Люди, которые были на трех банкетах по окончании каждой из частей сначала прошлого, а теперь и нынешнего чемпионата, говорят, что атмосфера на них сильно различается. Сейчас люди не стесняются говорить то, что у них на душе, они — уже члены семьи. Жены наших тренеров с женами футболистов спокойно общаются. Нет секретных тем, нет разделения. Да, очень тяжело не перейти грань панибратства. Потому что зачастую игрокам даешь мизинчик, и они хотят откусить сразу по локоть. Но у нас с этим все нормально.