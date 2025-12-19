«Увольнение Станковича считаю маразмом. А я никуда не собираюсь, чувствую, что нахожусь на своем месте». Интервью с Талалаевым

Андрея Талалаева я успел поймать в Калининграде за сбором чемоданов за день до отъезда в отпуск с семьей. Предлагал ему поговорить в более коротком формате сразу после победы в меньшинстве над «Спартаком», но он предпочел глобальную беседу уже после встречи с «Крыльями Советов» — тоже выигранной балтийцами. Чему я был только рад, поскольку рассказ тренера обо всем, что произошло за эти полгода, в любом случае масштабнее и глубже, чем об одной ее частичке, которую мы, естественно, тоже затронули.
За неимением другого времени разговор пришлось впихивать между поездками на мадридские пресс-конференции Хаби Алонсо и Пепа Гвардиолы за день до матча «Реал» — «Манчестер Сити». Все это было, конечно, очень интересно — но, поверьте, эксклюзив с Талалаевым имел для меня большее профессиональное значение, чем присутствие рядом с парой сотен коллег на встречах с главными тренерами мировых суперклубов. Потому что новых знаний о футболе серьезный разговор один на один всегда дает больше, чем любая «прессуха».
Автор главной команды- «бомбы» нынешнего сезона в РПЛ, уже объявивший, что точно останется в ней минимум до конца сезона вне зависимости от предложений со стороны топ-клубов, в двухчасовом разговоре рассказал множество неизвестных деталей о том, как оказался возможен этот шторм «Балтики», которая (сейчас трудно поверить) еще в мае играла в Первой лиге. Я слушал и еще раз осознавал, сколько же в построении команды бывает, на первый взгляд, мелочей, которые в итоге играют огромную роль. И какую же крохотную верхушку айсберга видим мы, наблюдающие за футбольным процессом со стороны.
За неделю до начала сезона сказал нашим генеральному и спортивному директорам: «Мы удивим народ!»
— Если бы вам перед началом сезона сказали, что на зиму «Балтика» уйдет на пятом месте с одним поражением, опережая «Спартак» и «Динамо», как бы вы отреагировали? И какой сами на тот момент видели программу-максимум?
— Не буду кривить душой — по качеству игры не ожидал, что мы будем так высоко. По месту… После того как к нам приехали все новички, мы провели ряд тренировок и две контрольные игры с «Сочи», я увидел уровень готовности команды. До чемпионата оставалась буквально неделя, и мы сели все обсудить втроем с генеральным директором «Балтики» Равилем Измайловым и спортивным директором Арменом Маргаряном. И я сказал: «Знаете, мы удивим народ». Таким стало качество тренировочного процесса после того, как ушел ряд игроков и добавилось семь-восемь новых. Оно просто рвануло!
Тем же вечером сын Андрей (один из тренеров «Балтики». — Прим. И. Р.) спросил, что, на мой взгляд, нас ждет в чемпионате. Ответил: «Игр десять пройдет — мы в шестерке будем». Он поразился: «Да ладно!» Но я называю себя оптимистическим реалистом. Мы с «Ахматом» уже достигали подобного результата, хотя там к моменту нашего прихода были футболисты латиноамериканских сборных. Здесь же у меня возникло ожидание хорошего результата, но не думал, что это окажется так стабильно и прогресс будет идти от матча к матчу.
Меня забавляют рассуждения о том, как, оказывается, просто построить футбол, в который мы играем. Особенно когда об этом начинают рассказывать тренеры, которые мало чего добились и просто не понимают, о чем говорят. Все говорят о физике, о характере, о том, что мы учим борьбе и фолам. Между тем первое, что в нашем тренировочном процессе поставлено во главу угла, — скорость принятия решений. Большинство упражнений — на малых пространствах, в лимитах или площади, или времени. Учась играть быстрее и мощнее, футболисты тренируют и скорость восстановления между этими действиями.
Да, понятно, что поначалу эти процессы идут с малым процентом точности. Сложнее всего работать одновременно над скоростью мышления, быстротой принятия решений, мощностью и точностью футбольных действий. Пока у нас страдает точность. Когда она подтянется — а по двум с половиной годам работы с «Волгой», «Тамбовом» и «Ахматом» знаю наверняка, что она вырастет, тем более с таким уровнем игроков, — поверьте мне, большинству команд станет с «Балтикой» еще сложнее. Поэтому, когда я читал прогнозы некоторых специалистов, что мы сдуемся, хотелось сказать им: посмотрите на наши предыдущие команды. Мы всегда увеличивали процент набора очков по ходу работы с командой, а не наоборот! Тем более когда есть перерывы на сборные, которые можно использовать для корректировки состояния. Хоть бы кто-то это подсчитал!
— В чем заключается феномен «Балтики»?
— Не вижу феномена. Считаю, любой успех базируется на трех вещах. Первое — на каждодневной кропотливой работе, причем всего клуба. Не только футболистов, потому что это заслуга и спортивного отдела, и руководителей, и спонсоров, что удалось собрать состав и правильно определить качества интересовавших нас игроков.
Второе — это баланс между возможностями и желаниями. Мы хотим большего, но у нас в Калининграде и окрестностях нет тренировочного поля для того, чтобы ускорить движение мяча. Мы единственная команда в лиге, которая пять раз ездила на 12-дневные сборы в Новогорск, где «Балтика» работала в отличных условиях. Да, это дорого, но дает результат.
И третье — желание футболистов, подкрепленное результатом и качеством. Не каждый пойдет на такие лишения. Ведь те же сборы в Новогорске — это очень тяжелая работа, к тому же вдали от семей. Но, опять же, мы находим баланс — ключевое в моем понимании слово. С Равилем Камилевичем (Измайловым) у нас все очень ровно выстраивается, мне не надо ему что-то лишний раз объяснять. У него большой опыт по построению клубов, и, допустим, чувствую, что нам нужно дополнительное тимбилдинговое мероприятие — поездка на рыбалку. Это дополнительные затраты, но клуб всегда с пониманием к этому относится и идет навстречу.
Или, допустим, у нас была возможность сэкономить и в последнем перерыве на сборные поехать не в более дорогой Новогорск, а в более дешевое место с натуральным полем. Рассматривали Железноводск, Крымск, где газоны тоже хорошие. Но в Новогорске, в отличие от этих мест, идеально все — восстановление, медицина, тренажерные залы. И хоть мы не шикуем и не можем сравниться по бюджету с первыми десятью командами РПЛ, генеральный директор нашел возможность объяснить и доказать спонсорам, что экономия на таких элементарных вещах может позже обойтись гораздо дороже. В итоге мы ехали в Новогорск и подходили к следующей части чемпионата во всеоружии.
А теперь давайте сравним это с одним из клубов, где работал и не достиг результата, уйдя оттуда досрочно. Там я настаивал на тренировках за пределами Москвы на натуральном поле. Мне ответили: «Нет, будем тренироваться в столице, на синтетике, потому что это в два с половиной раза дешевле». Но при этом никому не было интересно, что на искусственном поле ты должен минимум на 25−30 процентов снижать интенсивность и объем работы из-за риска травм при максимальной нагрузке, а результат все равно надо давать. Поэтому, не доверяя профессионалам, продавцы трикотажа никогда не будут успешными менеджерами в футболе.
— Как вам удалось преодолеть внутренний протест футболистов против дополнительной работы вне дома?
— Мы попробовали отказаться от одного из сборов и провести его у нас. Но как раз пошли дожди, и это сказалось на качестве поля в Светлогорске — единственного в регионе, на котором можно заниматься. Если бы мы его совсем «убили», то поздней осенью, перед последними матчами, нам работать было бы вообще негде. Я посадил «актив», взрослых игроков, и объяснил это. Да пацаны и сами понимали.
Второй момент — они видели результат, почувствовали его и через внимание общественности, и материально благодаря премиальным. Пошли ведь и постепенные переговоры по продлению и увеличению контрактов, клуб проявил правильную профессиональную активность. У нас очень много общения с членами семей и близкими футболистов — женами, подругами, иногда родителями. Мы объясняем многие вещи не только самим ребятам, но и им.
Сейчас получается, что игроки «Балтики» работают от пяти до семи часов в день. Из-за того, что у нас появились условия, мы высчитали, что в год занимаемся больше пятисот часов. То есть приблизились к тем советским показателям, которые в то время были у всех ведущих команд. И именно этот союз всех этих факторов плюс запредельная самоотдача и командный дух предопределили то, что мы имеем сейчас. Люди, которые были на трех банкетах по окончании каждой из частей сначала прошлого, а теперь и нынешнего чемпионата, говорят, что атмосфера на них сильно различается. Сейчас люди не стесняются говорить то, что у них на душе, они — уже члены семьи. Жены наших тренеров с женами футболистов спокойно общаются. Нет секретных тем, нет разделения. Да, очень тяжело не перейти грань панибратства. Потому что зачастую игрокам даешь мизинчик, и они хотят откусить сразу по локоть. Но у нас с этим все нормально.
Мы не за фантики играем, но нам важно знать, какие главные стимулы у кого из футболистов нашей весьма разношерстной команды, где есть и опытные, и молодые, и иностранцы. Кого-то больше интересуют премии и бонусы, кому-то — в первую очередь тем, кто всю жизнь играл в Первой лиге, — здорово добавляют мотивации софиты, слава, которой они никогда в карьере не испытывали. Кто-то закрывает какие-то детские гештальты… Наш психолог Мила Кирсанова общается с каждым из игроков, старается это понять, и это дает нам дополнительный инструментарий. Кому-то похвала родителей или старшего брата — гораздо больший стимул, чем премиальные за отдельно взятый матч. Вот все эти вещи мы должны учитывать.
— Что касается женщины-психолога, то вы ломаете сразу два устойчивых советских тренерских стереотипа — во-первых, что «лучший психолог — главный тренер», во-вторых, что «женщина на корабле — к беде».
— Нет, я придерживаюсь воззрений наших ведущих мэтров старой школы, и поэтому женщины в самолете с командой не летают и на выезды не ездят. За исключением стюардесс, но там одних мужчин я организовать уже не могу.
К тому же у нее очень серьезная задействованность не только у нас. Она работала с судейским корпусом и с командами в хоккее и футболе, выполняет большой объем деятельности в школе «Сириус». Поэтому мы по возможности сохраняем динамику наблюдений, но не перебарщиваем. Считаю, что специалисты, достигшие максимальных успехов в своей области, всегда лучше главного тренера знают свою узкую специализацию. Поэтому мы на сборы обязательно приглашаем и нутрициологов из Италии. Сейчас вот генеральный директор пробивает дополнительное финансирование, чтобы мы могли пригласить на предсезонку бригаду лучших специалистов из Ломбардии, чтобы индивидуализировать питание, подготовку и корректировку состояния футболистов «Балтики».
Успех «Балтики» мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги
— Гус Хиддинк говорил, что один из главных элементов успеха футбольной команды — это создание атмосферы, когда скамейка поддерживает основу, а не желает ей провалиться. В «Балтике» сейчас именно так. Как это работает?
— Это легче работает, когда есть результат. А также когда деньги платятся в срок, когда ко всем одинаковые требования, правила и внимание. Но есть и вещи, где не должно быть уравниловки, — на мой взгляд, правильно, когда штрафы соответствуют уровню зарплат каждого игрока, когда премии дифференцируются в зависимости от вклада в успехи команды. Ощущение справедливости — главное, что влияет на то, чтобы все были вместе. И сейчас мы видим, что интервью дают даже те, кто раньше опасался лишнее слово сказать. Мы в штабе это приветствуем, потому что у нас нет привилегированных, тех, кто может позволить себе больше.
— Нет такого, как у Джорджа Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других».
— Такое у нас невозможно, и это — база результата. Если кто-то нарушает правила, тот будет наказан, кто бы он ни был. Каждое отдельно взятое достижение, сработавшее на команду, должно премироваться, и мы в штабе прикладываем для этого все усилия. Что же касается скамейки, то для меня имеет большое значение участие в Кубке, поскольку там получают игровую практику пацаны, имеющие меньше минут в чемпионате. Поэтому, когда мы занимали последнее место в группе и я настраивал команду на матчи с «Акроном» и ЦСКА, где обязательно нужно было взять очки, то подчеркивал, что нам очень важно выйти в кубковую весну. Что и было сделано. И у тех, кто сейчас не имеет возможности выходить с первых минут в чемпионате, остается возможность развиваться и доказывать свое право играть не только на тренировках, но и в кубковых матчах. На то, чтобы все были вместе, работает весь клуб.
— Верите ли вы в термин «тренерская команда» и согласны ли, что «Балтика» — это она и есть? А также согласитесь ли с Леонидом Слуцким, сказавшим, что все ваши игроки хороши только внутри ваших принципов и далеко не факт, что кто-то из них проявит себя в другой команде?
— От оценок «Балтики» в этом контексте уйду. На мой взгляд, «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» абсолютно структурные и, если хотите, тренерские команды.
С уважением отношусь к работе Слуцкого, а вот к его последним публичным выступлениям у меня очень критическое отношение. Потому что человек задает определенные постулаты, как профессиональные, так и человеческие, при этом сам их нарушая. Я один из немногих, кто ждал его возвращения в профессию и кто в интервью до его успехов в китайском футболе высказывал уверенность, что он добьется результата. Потому что законы командного построения едины — что в любом дивизионе России, что в Китае, что в Армении. Но, условно, журя Ролана Гусева за его высказывания, Леонид Викторович не замечает бревна в собственном глазу.
— Что вы имеете в виду?
— Историю с Дзюбой и «Торпедо». Мужчина и профессиональный тренер с хорошим бэкграундом, прежде чем публично выступать по поводу переговоров игрока и тренера другого клуба, должен был как минимум позвонить мне, чтобы узнать позицию второй стороны. Он же сразу вынес это в публичную плоскость и занял какую-то позицию, а такое больше свойственно женщинам. У меня был непростой момент и с Мурадом Мусаевым, но позже мы пообщались по телефону, расставили все точки над i и продолжаем совместно трудиться в профессиональном сообществе.
Ведь никто не присутствовал при наших переговорах с Артемом, и речь там не шла о просмотре. Если это не дошло до Дзюбы, значит, мы тогда приняли правильное решение. Устанавливать нормы морали и поведения могут люди, которые сами их не нарушают, либо если произошло что-то совсем уж вопиющее. Согласен с тем, что Гусев повел себя не совсем правильно, но осуждать его впрямую и давать какие-то рекомендации, не поговорив перед этим с ним лично, кажется мне неправильным. На мой взгляд, это не по-мужски.
Не согласен и с тем, что наши игроки могут проявить себя только в «Балтике». Это обесценивание и принижение достоинств моих игроков, что я никогда не приму. Сегодня читал одну из версий, согласно которой сразу пять футболистов нашей команды входят в список 33 лучших по этой части чемпионата. Считаю это объективной оценкой. А заиграют ли они в другой системе — это вопрос правильности использования их сильных качеств. Абсолютно не сомневаюсь в том, что у меня семь-восемь игроков, которые могут играть в любой футбол. Даже в современный европейский.
По поводу высказываний, принижающих наших игроков, у меня еще есть такая мысль. Насколько понимаю, успех «Балтики» больше всего мешает людям, которые устраивают муть в больших клубах, где крутятся большие деньги. Говорю, в частности, о слабопрофессиональных спортивных менеджерах и агентских группах, заинтересованных в том, чтобы в богатых командах было как можно больше нестабильности и несистемности и на этом можно было как следует заработать. Пример же «Балтики» показывает, что можно организовать качественную работу с качественным футболом и результатом, не тратя на это каких-то невероятных денег.
Таков же пример «Краснодара», который без невообразимых затрат становится лидером нашего чемпионата уже несколько лет. Таков же пример ЦСКА, где соотношение «цена — качество» и образец футбола, в который команда играет, показывает, что системная работа всегда лучше бессистемности. Поэтому не обращаю внимания на то, что говорят люди, которые участвуют в этом процессе, причем задействованы в нем.
Не буду осуждать Гусева, но сам бы так уже точно не поступил
— Возвращаясь к Гусеву, вы можете себе представить, что после вашей отставки из какой-то команды один из бывших ассистентов позволил бы себе такие формулировки, как Ролан после Лички и тем более после Карпина с Луисом Мартинесом?
— Считаю, что это неопытность и желание как можно быстрее добиться позитивных изменений. Не суди, да не судим будешь. В нашей профессии конкурентная борьба очень серьезная. Поэтому иногда сильные стороны принимаются за слабые и наоборот. Не буду осуждать Гусева. Но сам сегодня так не поступлю точно.
Однако совершал схожие ошибки. По молодости лет я тоже позволял себе говорить о кардинальных изменениях, которых мы достигали в первые две-три недели после смены штаба. Сейчас, с опытом, конечно, это все уходит, и ты понимаешь, что скорее речь идет об изменениях в головах футболистов, а не о каких-то твоих заслугах. Если это члены конкретно моего тренерского штаба, которые приходили со мной и остались после моего увольнения, не на какой-то определенный оговоренный с клубом срок, а просто остались там работать, то эти люди для меня перестают существовать. Потому что порядочность должна стоять во главе любых отношений, которые ты выстраиваешь.
У меня в карьере были случаи, когда тренеры, принимавшие после меня команду, которую два с половиной года формировал я, и быстро добивавшиеся с ней максимального успеха, поливали методы и способы работы моего тренерского штаба. Правда, через некоторое время после этого короткого успеха, как правило, эти тренеры увольнялись, а команды возвращались к борьбе за выживание, которая была до нас.
— «Балтика» идет на втором месте в РПЛ по общему пробегу, на первом — по спринтам. «Динамо» по некоторым аспектам даже выше вас. Но у «Балтики» эти показатели коррелируют с результатом, а у «Динамо» они противоположны. По-вашему, что же тогда не получилось у Валерия Карпина, если физика, судя по этим цифрам, была более чем в норме?
— Для меня спринты не являются ключевыми показателями. После изучения работ одного итальянского профессора уже двадцать лет продвигаю идею, что поскольку футбол — это игра с мячом, то в первую очередь это игра не стартов, а торможений и изменения направлений. Это не все слышат, но по этой причине мне в принципе малоинтересно, сколько у нас спринтов. Если основываться только на этом, то целый ряд наших основных футболистов не смог бы выступать в РПЛ вообще. Поэтому любое категоричное суждение мне не близко.
Кроме того, не очень люблю оценивать чужие команды. Качество игры — могу, но допущенные ошибки — нет. Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время. И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, — это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось.
— Кстати, какую из случившихся в этом сезоне отставок вы ожидали, а какая вызвала недоумение?
— Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором по числу набранных очков в этом веке в «Спартаке». За что его увольняют? За то, что он горяч? Или за то, что руководители хотят большего? Поэтому, наверное, «Спартак» пока и далек от достижения максимальных результатов.
Не считаю, что с Чивичем на скамейке легче, чем с Салахом
— Работая над вопросами, осознал интересную вещь. Когда шел в Петровский парк на матч первого тура «Динамо» — «Балтика», не знал по фамилиям почти никого из вашей команды. А сейчас они уже почти как члены семьи, хотя лично ни с кем по-прежнему не знаком. Это словно какое-то реалити-шоу.
— У нас и заложена эта идея, что простые ребята, которые до сих пор выступали на уровне Первой-Второй лиг, могут достигать максимальных целей, когда те предельно конкретны и понятны, когда принципы построения игры объясняются и детализируются каждодневной работой. При этом не назову нас приятным тренерским штабом, и с этим сложно смириться. К нашему тренировочному процессу непросто адаптироваться — особенно людям уровня Чивича, Оффора, которые много в жизни видели и где поиграли, Мурида, который был звездой в своем чемпионате (Марокко. — Прим. И. Р.). Но когда они видят процессы и свое улучшение в них, то еще больше кайфуют от этого. Первое, что принесли эти ребята, сразу влившись в команду, — это конкуренция. А конкуренция рождает другое качество тренировочного процесса.
А позже их воздействие как футболистов приносит еще больший результат. Теперь лучше понимаю слова великих тренеров, которых цитировал, в частности, Слуцкий, что игроки должны чувствовать себя счастливыми и задействованными в процессе. Понятно, что все хотят играть. Но вот доносить до них, что, даже меньше играя, но развивая всю эту конкуренцию внутри, они двигаются сами и двигают команду вперед, очень важно. Все время ловлю себя на том, что считаю: моих футболистов, «Балтику» как клуб, со стороны недооценивают, не до конца отдают им должное. Мне не нравится, что их запредельная работа и уровень игры, к которому она приводит, принижается.
— Есть ли для вас плюс в простоте имеющихся в «Балтике» футболистов? В вашем распоряжении, допустим, нет аналогов Салаха или Дзюбы, которые, сев на скамейку, могли бы взорвать ситуацию изнутри.
— А по-вашему, Чивич, Хиль, Андраде, Бориско — более легкие в психологическом плане личности, чем Салах?
— Разве нет?
— Я так не считаю. Понятно, что уровень мастерства игроков мы не сравниваем, а уровень воздействия на коллектив, уровень притязаний в нем, поведенческие особенности — вполне. Вот сейчас Гассама выпал из стартового состава — думаете, он легко это воспринимает? В то же время Натан видит изменения, которые в его карьере происходят. Я обещал ему год назад, что он будет играть за сборную — и сейчас выступает за национальную команду Мали. А Мингиян Бевеев, который из простого парня превратился в игрока сборной России и кумира Калмыкии, где сейчас благодаря нему футбольный бум? К нам недавно приезжали тренеры оттуда и рассказали, что в Калмыкии за последние два-три месяца, с тех пор, как его стали вызывать в сборную, в футбольные школы записалось 1200 ребят. А до того мальчиков в школах не хватало до такой степени, что к ним для тренировок добавляли девочек.
Когда слышу разговоры, что со звездами работать сложнее, что с ними я не справлюсь, то хочу спросить: а, извините, Видич и Кавенаги не звезды? Да, с ними я работал в другом амплуа, тренера-переводчика в «Спартаке» у Невио Скалы. Но все равно с ними нужно было искать взаимодействие, и оно было найдено. Или в «Ахмате», когда мы туда пришли, были игроки латиноамериканских сборных, в частности, капитан сборной Венесуэлы Анхель — с ним, думаете, легко? Или с сенегальцем Мбенгом, который приезжал и рассказывал, что он — большой футболист?
Отсебятины при переводе слов Скалы игрокам «Спартака» никогда не допускал. Это ерунда
— Кстати, Скала смотрит ваши матчи?
— Мы общаемся редко. В основном, когда приезжаю в Италию, спрашиваю его о планах, можно ли пересечься. Или поздравляю, как совсем недавно, когда у него было 77-летие. Конечно, Невио интересовался, как семья, как футбол. Он всегда спрашивает, как «Спартак». Отвечаю, что приблизительно так же, как и было.
Не думаю, что он пристально следит за «Балтикой». Но так как у нас работает тренер по физподготовке Серджо Джованни, с которым он тоже поддерживает постоянный контакт и который также общается с тренерскими штабами многих клубов, о результатах нашей команды в Италии знают.
— Можете подтвердить или развеять одну ходовую легенду? Якобы был случай, когда Скала что-то говорил игрокам «Спартака», а вы им ретранслировали нечто совсем другое, от себя.
— Это ерунда. Знаете, это как в бане за столом футболисты сидят, и ребята, которые видели нашу работу, рассказывают: Невио говорил буквально 20 секунд, а Талалаев переводил полторы минуты. И делают вывод, что я что-то от себя прибалтывал. Так и пошло.
На самом деле есть дословные переводчики, у которых все синхронизировано по времени. Но это работает, когда ты очень хорошо и точно знаешь язык. У меня же в силу долговременного отсутствия практики со времен игры в Италии язык был неидеальным — так что приходилось сопровождать какие-то понятия дополнительными словами. Где-то мог в силу богатства нашего языка вставить какие-то прилагательные, чтобы лучше передать смысл. Так каждая фраза и удлинялась. Но никогда такого не было, чтобы я в перевод вкладывал какой-то собственный смысл, которого Скала не имел в виду.
Были ли у меня индивидуальные беседы с футболистами, где я доносил свое видение какого-то вопроса? Да, были. Но при переводе ни разу не было никакой отсебятины. Однажды при характеристике нашей скамейки я сделал случайную ошибку и перепутал слова ridotto и ridicolo — «узкий» и «смешной, нелепый», что сильно повлияло на сказанное, придало ему уничижительный смысл. Это было перед матчем с «Мальоркой» — и, услышав от меня о такой ошибке, возможно, повлиявшей на настроение игроков (за что я попросил у него прощения), Невио построил команду, извинился за меня и за себя. И сказал о том, что никогда не будет принижать своих футболистов. Рассказываю это потому, что та история стала и для меня серьезным уроком: не только в том, чтобы не делать подобных ошибок, а чтобы уважать своих подопечных и верить в них. Поэтому для меня мои игроки всегда самые лучшие.
— Вы когда-либо в тренерской карьере получали такое же удовольствие от работы, как в Калининграде? Где-то еще футболисты слышали вас и верили вам так же, как в «Балтике»?
— Я везде получал удовольствие от работы. И не всегда результат — самый главный его показатель. Иногда исправления совершенных тобою ошибок приносят даже больше удовлетворения, чем сплошной позитив. Да, такого кайфа, как сейчас в «Балтике», такой командности и управляемости не было ни в одном клубе. Но были, например, и качественная игра в еврокубках с армянским «Пюником», результаты, удивлявшие даже владельца. В этом клубе были люди, которые, как выяснялось, не забронировали билеты на следующий этап квалификации — потому что не верили в успех. Процесс преодоления неверия зачастую даже более интересен и эмоционален, чем достижение максимального результата при всеобщей поддержке.
— А в Калининграде какие-то вопросы с неверием имелись?
— Некоторые до сих пор есть. В большей степени они касаются молодежного футбола в Калининградской области.
— Есть уже даже мнение, что вы и ваши футболисты забрали у «Спартака» — может, временно — звание народной команды. Потому что все болеют за рабоче-крестьянских парней, которые доказывают, что невозможное возможно.
— Болельщика не обманешь. Приходя в любую команду, говорю руководителю: дайте мне два цикла по шесть недель, и вы увидите разницу. Если будете в чем-то упрекать нашу команду, готов корректировать это. Но — кроме отдачи, характера и самоотверженности. Вот за это могу точно ручаться. Если клуб меня поддерживает.
Прививание системы — это вопрос не силы тренерского штаба и не авторитета тренера. Это вопрос силы клуба. Потому что там, где это возможно, игроки, если им что-то не нравится, как правило, за его спиной идут к спортивному или генеральному директору, президенту клуба. Мы это тоже проходили много раз.
— На днях своими ушами слышал в Мадриде от Пепа Гвардиолы: «Если клуб дает власть тренеру, она у тренера, если игрокам — она у игроков».
— Видите, даже в Испании или Англии на топ-уровне тренеры говорят о тех же сущностных вещах, что и мы. Так вот, когда футболисты за нашей спиной идут к руководителям, очень важно, как поведет себя клуб.
Чтобы сразу закрыть все темы подобного рода — я никуда не собираюсь, поскольку чувствую, что нахожусь на своем месте. У меня сильный клуб, сильные руководители, и у нас амбициозные планы. И если все договоренности, которые были «на берегу», будут соблюдаться и впредь — уверен, что мы пойдем намного дальше, чем сегодня находимся.
— То есть вы можете представить себе, что станете для «Балтики» своим Алексом Фергюсоном или Юрием Семиным?
— Это очень громкие имена. Мне бы хотелось стать для «Балтики» хотя бы своим Ткаченко. Леонидом, не Германом, — уточнил Талалаев.
Оштрафовал себя после победы над «Спартаком»
— Вы согласны с тем, когда вас характеризуют как тренера, который подбирает игроков под идею своего футбола, а не наоборот?
— На сегодня — да. Просто у меня много идей. И не только те, которые все видят. Может, с другим составом я бы и играл в иной, более разнообразный футбол. Но футбол «Балтики» и так очень разнообразен.
— Какой клуб в Европе ближе всего к той игре, которую вы сейчас показываете?
— «Атлетико» шесть лет назад. Второй «Атлетико», который строил Диего Симеоне.
— Понятно, что сейчас, официально объявив, что вы никуда не уйдете из «Балтики», зимой уже точно не окажетесь в «Спартаке» или «Динамо». Но если бы оказались — стали бы перестраивать их под свое видение футбола или скорректировали бы свою стилистику под характеристики имеющихся там игроков?
— Не хочу размышлять на эту тему, потому что я — на своем месте.
— Если бы вам предложили выбрать трех мировых суперзвезд, с которыми мечтали бы поработать, кого бы назвали?
— Бориско, Беликова и Хиля. Очень хочу, чтобы они остались в «Балтике» и стали мировыми звездами.
— На каком этапе карьеры и как вы пришли к тому пониманию футбола, воплощение которого мы сейчас видим в «Балтике»? Было ли время, когда смотрели на игру по-другому?
— Конечно, было. Когда начинал в «Волге», до того в юношеском футболе, был апологетом чистой атаки. Забить шесть, пропустив пять, или наоборот — для меня было вполне приемлемо. Да я и продолжаю быть поклонником атакующих действий, лично больше занимаюсь с нападающими, игрой в атаке как таковой. Но при этом понимаю важность соблюдения баланса.
Это перестроение пошло, наверное, начиная с анализа причин успехов бердыевского «Рубина». И после того, как «Волга» стала одной из самых забивающих команд, но была и одной из самых пропускающих, я понял, что на длинной дистанции с исполнителями определенного уровня мы при таком подходе новых рубежей не достигнем. Тем более что в наших условиях — как погодных, так и организационных — очень сложно добиваться быстрого индивидуального прогресса игроков и приходить к футболу, который хотелось бы видеть.
Для меня «ПСЖ» образца прошлого сезона — это образец современного футбола. Там есть сочетание эстетики и эффективности, креатива и абсолютного главенства командных принципов, которые выше и важнее интересов любого отдельно взятого игрока. И меня в работе больше всего направляет стремление к достижению максимального результата в тех условиях, в которых ты находишься. Плюс анализ работы тех тренеров, которые меняют футбол.
На меня в свое время произвели большое впечатление двадцать дней, проведенные на базе в Коверчано со всеми руководителями и тренерами первых, молодежных, юношеских сборных Италии, беседа с тогдашним главным тренером первой сборной «Скуадры Адзурры» Роберто Донадони. Смысл всех этих разговоров заключался в том, что 70−75 процентов успеха — это именно системность и общие принципы построения команды, а 25−30 — креатив, который вносится каждым из тренеров плюс индивидуальностями, и это та добавка, которая так нравится людям.
Так строит команды Марсело Бьелса. Так же в последнее время подходит к работе Томас Тухель, считающий, что не только класс игроков и трансферы определяют результат, а именно уровень и содержание тренировочного процесса. Очень сказался на моем формировании футбола и опыт, который я сам пережил как игрок, — у Валентина Иванова, Бориса Игнатьева, позже — Валерия Непомнящего. Общение с последним очень изменило мой подход к футболу.
— Чем?
— Тем, что, по Непомнящему, а также Сергею Павлову, с которым мы тоже это обсуждали, игроки должны комфортно работать и чувствовать себя в команде. То есть нельзя, чтобы у футболиста было постоянное состояние дискомфорта и давления. И вот баланс, создаваемый нашим штабом между нахождением игроков в зоне комфорта и выходом из нее, давлением на них, плюс создание комфортных условий для проведения тренировочного процесса позволяют сейчас достигать максимально возможного результата. При этом повторю то, что уже говорил не раз: абсолютно во всех командах, где работал наш штаб, мы добивались более высокого процента набора очков, чем был до нас. То есть прогресс был всегда. Просто в результат он сейчас выливается более зримо, чем раньше.
— Можно ли назвать игру «Балтики» моделью, в основе которой лежит футбол Валерия Лобановского с поправками на уровень игроков и изменения в игре за последнюю четверть века?
— Употреблять фамилии Лобановского, Симеоне, Бьельсы и других великих тренеров в сочетании с работой нашего тренерского штаба, считаю, не совсем правильно. Мы никого не копируем. Хорошая функциональная готовность в сочетании с использованием сильных качеств футболистов — те принципы, к реализации которых мы стремимся. Плюс четкие игровые идеи и четкий алгоритм действий, особенно при фазе обороны и выхода из нее. Все остальное — творчество. Сочетание этих игровых постулатов — то, на чем сейчас строится «Балтика». И это — удачный опыт моих последних 14 лет, опыт моих помощников. Считаю, что мы идем правильным путем.
— Вы упомянули Валентина Иванова. Многие сравнивают «Балтику» с тем его «Торпедо», в котором играли вы сами. Это уместное сравнение?
— Как базовая модель — да. Но многое определяют мелочи. И вот Валентин Козьмич как раз был человеком, который это в высшей степени понимал. Мелочей для него не было. В 92-м, уже без Иванова, но абсолютно в его стилистике начальник команды Юрий Золотов перед нашими матчами Кубка УЕФА с «МЮ» поехал в Манчестер и вернулся с рассказом о том, как стадион перед игрой поет так, что аж мурашки по телу бегут. И надо быть к этому готовым, чтобы на первых минутах не оказаться под слишком большим впечатлением и давлением от всего этого. В результате мы знали, что так будет, дважды сыграли по 0:0 и выиграли в серии пенальти.
Большинство людей штампуют идею в своем сознании, а различия — в деталях, и мы уделяем им очень много внимания. Берем индивидуальность каждого футболиста, вставляем ее в систему, а потом подкручиваем вот эти маленькие детальки, которые разнятся от матча к матчу. И в этом мне помогает и тренерский штаб, и управленческий, и спортивный. Это коллективная работа всего клуба. Но знаете, в чем увеличившаяся сложность для тренера? Раньше и штрафы выписывал, и машины игрокам пробивал, и квартиры давал один человек — главный тренер. А сейчас премии выписывает один человек, штрафует же — другой. И так получается, что штрафы в основном идут от тренера, а премии — от директоров. То есть заранее получается, что руководители играют роли добрых полицейских, а главный тренер — злого.
— Сколько штрафов за эту часть сезона вы выписали футболистам?
— Могу сказать, что восемь из них, накопившихся за предыдущие полтора месяца, перечеркнул недавний матч со «Спартаком». Мы штрафуем только на премиальные, зарплаты не трогаем. Зато себя я за красную карточку в этой встрече оштрафовал, переведя деньги в общий фонд команды, на который мы проводим тимбилдинговые мероприятия, покупаем стол для теннисбола, баскетбольный щит, чтобы футболистам было интереснее жить и готовиться к тренировкам.
— Вы оштрафовали себя за то, что выпустили Ираклия Манелова в стартовом составе, а его удалили в первом тайме?
— Нет. Я оштрафовал себя за жест, который не подобает делать главному тренеру, как бы ни было тяжело, как бы меня ни провоцировали субъективные факторы, как бы мне ни было больно из-за сломанной руки. Это все наложилось на полтора дня нагнетания атмосферы в команде для того, чтобы загрызть «Спартак». Когда мне показали желтую, я развернулся, пошел готовить замену Хиля на Оффора, поскольку понимал, что в меньшинстве нам будет нужен именно этот нападающий: дело было не в травме Хиля в начале матча, как решили многие. Посыл, который я отправил скамейке соперников, ни в коем случае не судьям, — он был больше, наверное, в космос, чем кому-либо конкретно. Просто в него вылилось все это напряжение, эмоция момента, горечь от удаления и просто физическая боль.
— Вы действительно сказали скамейке «Спартака» в эпизоде со своей красной карточкой: «…вы выиграете!»?
— Там все расшифровали по губам, так что отказываться от этих слов не стоит. Тем более что жизнь подтвердила их справедливость. Со своего новогиреевского детства придерживаюсь правила, что если мужчина что-то сказал, то должен обязательно это выполнить.
— Знаете, кстати, что два матча с «Балтикой» — единственные для «Спартака» в этом чемпионате, когда он ничего не забил?
— Знаю. Мы очень внимательно изучаем статистику, готовясь к каждой встрече. Более того, я ходил вживую смотреть кубковую игру «Спартака» с «Локомотивом» перед ответным матчем. Команда уже улетела тренироваться в Калининград, а я остался, чтобы увидеть, какие инструменты есть у Вадима Романова, работу которого совсем не знал. И то, что увидел во втором тайме, меня достаточно сильно напрягло, потому что была очень качественная игра флангами, отличное взаимодействие.
В то же время я понимал, что на матч с нами дисквалифицирован Угальде. И увидев, что в Кубке Романов не стал наигрывать Заболотного и переводить в нападение Мартинса, осознал, что «Спартак», скорее всего, выйдет против нас с ложной «девяткой», без чистого центрфорварда. И мы сознательно не стали бороться с их фланговой игрой, создавать преимущество на краях, а наоборот, перекрыли другие зоны для острых передач.
Второй момент, который мы увидели, — Дмитриев в четверке не является чистым защитником. Мы готовились, исходя из того, что при таких раскладах я бы делал против своей команды. В этом случае вышел бы или в пятерке, чтобы страховали Дмитриева, не чистого защитника, или же со вторым опорным, который заполнял бы эту зону. Такую функцию в итоге и выполнял Литвинов — помимо подборов-отборов, закрывать спину одному из крайних защитников.
Если посмотреть внимательно, все моменты «Балтики» пришли с левого спартаковского фланга, куда мы и акцентировали внимание наших игроков. И аут заработали именно там, Бевеев перешел на другой фланг, кинул его — и мы забили и еще два удара во втором тайме, которые могли стать голевыми, провели оттуда же. Поэтому снимаю шляпу перед своими футболистами не только за то, как они отбегали в меньшинстве, самоотверженно сыграли и показали запредельный командный дух, а насколько они правильно действовали и как вышедшие на замену продолжили гнуть ту же линию. Они просто красавчики и, считаю, звезды нашего чемпионата!
Игорь Рабинер