Овчинников: «Локомотив» должен нанести мощный удар по «Зениту» и «Краснодару»

Российский тренер Валерий Овчинников поделился ожиданиями от выступления московского «Локомотива» в весенней части сезона-2025/26 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

Источник: ФК "Локомотив"

«Впереди самое страшное: весенняя часть. Всё, что было осенью и летом, можно зачеркнуть. Между лидерами будет хорошая драка. Сейчас “Зенит” будет укрепляться, продаст своих жирных котов и купит более голодных. Все московские клубы тоже встряхнутся и будут бороться за чемпионство. Я бы хотел большего от “Локомотива”. Они должны претендовать на чемпионство.

Это был бы мощный удар по всем зарубежным специалистам, игрокам, которые сейчас находятся в РПЛ. Представляете, какая разница в финансах между “Локомотивом” и “Краснодаром” с “Зенитом”? Те ложками жрут! Одно удовольствие кормить своих, а не чужих. Я за то, чтобы “Локо” стал чемпионом и нанёс удар по “Краснодару” и “Зениту” с их отношением», — сказал Овчинников Metaratings.ru.

После 18 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Железнодорожники» набрали 37 очков.

В первом матче после возобновления сезона команда в Москве на поле «РЖД Арены» примет «Пари НН». Встреча пройдёт 28 февраля и начнётся в 17:00 по столичному времени.