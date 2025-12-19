Овчинников: «Локомотив» должен нанести мощный удар по «Зениту» и «Краснодару»

«Впереди самое страшное: весенняя часть. Всё, что было осенью и летом, можно зачеркнуть. Между лидерами будет хорошая драка. Сейчас “Зенит” будет укрепляться, продаст своих жирных котов и купит более голодных. Все московские клубы тоже встряхнутся и будут бороться за чемпионство. Я бы хотел большего от “Локомотива”. Они должны претендовать на чемпионство.



Это был бы мощный удар по всем зарубежным специалистам, игрокам, которые сейчас находятся в РПЛ. Представляете, какая разница в финансах между “Локомотивом” и “Краснодаром” с “Зенитом”? Те ложками жрут! Одно удовольствие кормить своих, а не чужих. Я за то, чтобы “Локо” стал чемпионом и нанёс удар по “Краснодару” и “Зениту” с их отношением», — сказал Овчинников Metaratings.ru.