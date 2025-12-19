Зырянов рассказал, что у «Зенита» уже есть кандидаты для приобретения

«Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно — не исключение. Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в “Зенит”, были сильнее нынешних. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», — сказал Зырянов.