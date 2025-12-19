Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.25
П2
1.80
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
6.30
П2
70.00
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11

Зырянов рассказал, что у «Зенита» уже есть кандидаты для приобретения

Трансферное окно в РПЛ откроется 23 января.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. У санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» уже есть кандидаты для приобретения в зимнее трансферное окно. Об этом заявил журналистам председатель правления «Зенита» Константин Зырянов.

«Согласен, что нужна свежая кровь, не обязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно — не исключение. Каждое трансферное окно нам нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в “Зенит”, были сильнее нынешних. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», — сказал Зырянов.

Трансферное окно в РПЛ открывается 23 января и продлится до 19 февраля 2026 года.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 39 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (40 очков).