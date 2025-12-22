Орлов о «Спартаке»: «Удивлен, как Романцев и Аленичев не в клубе. “Лукойл”, не понимаете, что это ваш мозговой центр? Посмотрите на “Баварию” — экс-футболисты не

«Посмотрите на “Баварию” — она всегда побеждает. Потому что у них Беккенбауэр, Хенесс, Румменигге — все бывшие футболисты, они там, в клубе! Они не дадут просчета, не будет ошибок в селекции.



Разовые оплошности у всех бывают, но системных ошибок, которые в “Спартаке” происходят все время, их нет. Я удивлен, как Романцев, Аленичев и остальная группа известных футболистов и тренеров [не в клубе]… На них опирайтесь! “Лукойл”, ну что же вы, не понимаете, что это ваш мозговой центр футбола?! Нет, не понимают…» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».