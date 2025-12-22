Орлов о «Спартаке»: «Удивлен, как Романцев и Аленичев не в клубе. “Лукойл”, не понимаете, что это ваш мозговой центр? Посмотрите на “Баварию” — экс-футболисты не

«Посмотрите на “Баварию” — она всегда побеждает. Потому что у них Беккенбауэр, Хенесс, Румменигге — все бывшие футболисты, они там, в клубе! Они не дадут просчета, не будет ошибок в селекции.
Разовые оплошности у всех бывают, но системных ошибок, которые в “Спартаке” происходят все время, их нет. Я удивлен, как Романцев, Аленичев и остальная группа известных футболистов и тренеров [не в клубе]… На них опирайтесь! “Лукойл”, ну что же вы, не понимаете, что это ваш мозговой центр футбола?! Нет, не понимают…» — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
6.12.2025, 16:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Вадим Романов
Ролан Гусев
Голы
Спартак
Максим Осипенко
19′
Динамо
Иван Сергеев
61′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
27
Игорь Дмитриев
84′
5
Эсекиэль Барко
83
Жедсон Фернандеш
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
7
Пабло Солари
74′
35
Кристофер Мартинс
10
Маркиньос
56′
60′
47
Роман Зобнин
Динамо
99
Андрей Лунев
2
Николас Маричаль
90+7′
7
Дмитрий Скопинцев
13
Николя Муми Нгамале
55′
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
10
Бителло
33
Иван Сергеев
91
Ярослав Гладышев
57′
14
Эль Мехди Маухуб
55
Максим Осипенко
46′
4
Хуан Хосе Касерес
66′
70
Константин Тюкавин
75′
21
Антон Миранчук
Статистика
Спартак
Динамо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
1
4
Угловые
5
2
Фолы
20
19
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти