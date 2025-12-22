Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Фулхэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.36
П2
3.00
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.60
П2
5.05
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Серб покинул красно-белых 11 ноября.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

БЕЛГРАД, 22 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Деян Станкович назначен на аналогичный пост в сербской «Црвене Звезде». Об этом сообщает пресс-служба белградского клуба.

О сроках контракта со специалистом не сообщается.

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где пять раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза — кубок и суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

«Црвена Звезда» занимает второе место в чемпионате Сербии, команда набрала 45 очков после 20 туров и на 1 очко отстает от лидирующего в турнирной таблице «Партизана».