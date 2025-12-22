Бывший тренер «Спартака» Станкович возглавил «Црвену Звезду»

Станковичу 47 лет, он возглавлял «Спартак» с начала сезона-2024/25, о его уходе с поста главного тренера красно-белых было объявлено 11 ноября. В прошлом сезоне «Спартак» под руководством серба занял четвертое место в Мир — Российской премьер-лиге и дошел до финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, под его руководством команда трижды стала чемпионом Сербии и дважды выиграла кубок страны. Также специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».