В Госдуме рассказали о приговоре российскому футболу

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью «РБ Спорт» заявила, что не поддерживает разрешение на продажу водки на российских стадионах.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, этого делать ни в коем случае нельзя.

«Начинали обсуждение с пива, теперь перешли на водку. Плохая динамика в российском футболе, судя по всему. Если на стадионах начнут продавать водку, это будет приговор нашему футболу», — заявила Роднина.

Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных объектах в России ввели в 2005 году, их рекламу на стадионах запретили в 2004 году. Безуспешно отменить запрет пытались несколько раз: в 2014-м с такой инициативой выступило Минэкономразвития, в 2016-м — Минпромторг.

При этом для крупных международных турниров, спонсорами которых выступали пивоваренные компании, делали исключения: пиво разрешали продавать в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, во время проведения Кубка конфедераций (2017) и чемпионата мира по футболу (2018).