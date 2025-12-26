Дюков считает, что «Ростов» не повторит путь «Химок»

«Мы ведем работу, направленную на то, чтобы такие ситуации не происходили, совершенствуем регламенты, ужесточаем требования к финансовому контролю и бюджетной дисциплине клубов, в том числе в плане наказаний за нарушения. Если отвечать на вопрос о “Ростове”, уверен, что он не повторит путь “Химок”. “Химки” были клубом частного инвестора, за “Ростовом” стоит область. Уверен, что проблемы временные и они будут решены, потому что Ростовская область — футбольный регион», — сказал Дюков.