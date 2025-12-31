ЦСКА объявил о переходе 18-летнего нападающего Воронова из «Урала»

Нападающий Максим Воронов перешел из екатеринбургского «Урала» в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
18-летний футболист подписал контракт до 2030 года.
Воронов — воспитанник «Урала», на его счету в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и Молодежной футбольной лиге (МФЛ) 71 гол и 12 результативных передач в 59 матчах.
За основную команду «Урала» Воронов дебютировал в 17 лет. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола в 15 матчах в Первой лиге и Кубке России.
Также в активе форварда 10 матчей и четыре гола за юношеские сборные России разных возрастов.
ЦСКА ушел на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 36 очков.
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
38′
Виктор Са
(Эдуард Сперцян)
51′
Жоау Батчи
(Лукас Оласа)
70′
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Иван Обляков)
11′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
36′
3
Тормена
4
Диего Коста
73′
11
Жоау Батчи
90′
17
Валентин Пальцев
7
Виктор Са
76′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
85′
88
Никита Кривцов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
24′
68′
10
Иван Обляков
31′
31
Матвей Кисляк
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
5
Родриго Вильягра
55′
58′
7
Матеус Алвес
20
Матия Попович
58′
11
Тамерлан Мусаев
3
Данил Круговой
86′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
86′
37
Энрике Кармо
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
5
3
Угловые
9
5
Фолы
13
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти