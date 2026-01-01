Появились подробности о состоянии экс-тренера «Динамо», у которого нашли рак

«Есть определенное количество процедур, которые надо пройти. И после этого все будет хорошо. Он сейчас не тренирует, он взял паузу для прохождения курса лечения, который сейчас заканчивается. И после этого он однозначно намерен продолжить тренерскую карьеру», — рассказал он.
Во время профессиональной карьеры футболиста Петреску выступал за такие команды, как «Стяуа», «Дженоа», Фоджа«, “Шеффилд Уэнсдей”, “Челси”. Он — участник чемпионатов мира 1994 и 1998 годов, а также чемпионатов Европы 1996 и 2000 годов, обладатель Кубка обладателей кубков 1997/98, финалист Кубка европейских чемпионов 1988/89. В 2003 году Петреску был включен в состав символической сборной легионеров Английской премьер-лиги десятилетия.
30 октября 2025 года агент румынского тренера Пырнэу заявил, что тот бы не отказался от работы в России.
«Будет предложение из России, оно будет рассматриваться в первую очередь. Дан не раз говорил, что везде, где бы он ни работал, выигрывал трофей, и только в России этого не получилось по разным причинам», — сказал Пырнэу.