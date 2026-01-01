Генич предложил российского тренера для «Спартака»: «Авторитет среди футболистов»

В ноябре серб Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака» за неудовлетворительные результаты, его временно заменял россиянин Вадим Романов.
«Андрея Тихонова. Не хочется возвращаться в прошлое и говорить: “Давайте Олега Ивановича (Романцева)”. Ему это, мне кажется, самому не надо. Из тех, кто есть сейчас, — Тихонова. Говорят, что это как с Аленичевым, уже проходили. Но я не могу сказать, что с Аленичевым было плохо. Ну да, проиграли АЕКу. Но сейчас “Вильярреал” “Пафосу” проигрывает — и что, тренера убирают? Но вот тогда точка кипения была пройдена.
Говорят, у Тихонова нет результата. Где? В «Енисее», когда лучших игроков забирают и не самый высокий бюджет. Работа его в «Крыльях» была смотрибельной и с неплохим результатом. Андрей Валерьевич ставит интересный футбол, у него авторитет среди футболистов, прекрасная карьера. И есть лояльность от болельщиков. И если оставлять российского тренера, с опытом, я бы выбрал Тихонова", — заявил Генич в интервью РБ Спорт.
55-летний Андрей Тихонов играл за «Спартак» с 1992 по 2000 год. Он тренировал «Енисей», «Крылья Советов» и казахстанскую «Астану».
После осенней части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 матчах.