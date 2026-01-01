Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.30
П2
3.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
7.42
X
4.80
П2
1.45
Футбол. Италия
02.01
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.33
П2
1.57
Футбол. Испания
02.01
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.31
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2

Генич предложил российского тренера для «Спартака»: «Авторитет среди футболистов»

Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, какого россиянина назначил бы новым главным тренером московского «Спартака».

Источник: Кадр из трансляции

В ноябре серб Деян Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака» за неудовлетворительные результаты, его временно заменял россиянин Вадим Романов.

«Андрея Тихонова. Не хочется возвращаться в прошлое и говорить: “Давайте Олега Ивановича (Романцева)”. Ему это, мне кажется, самому не надо. Из тех, кто есть сейчас, — Тихонова. Говорят, что это как с Аленичевым, уже проходили. Но я не могу сказать, что с Аленичевым было плохо. Ну да, проиграли АЕКу. Но сейчас “Вильярреал” “Пафосу” проигрывает — и что, тренера убирают? Но вот тогда точка кипения была пройдена.

Говорят, у Тихонова нет результата. Где? В «Енисее», когда лучших игроков забирают и не самый высокий бюджет. Работа его в «Крыльях» была смотрибельной и с неплохим результатом. Андрей Валерьевич ставит интересный футбол, у него авторитет среди футболистов, прекрасная карьера. И есть лояльность от болельщиков. И если оставлять российского тренера, с опытом, я бы выбрал Тихонова", — заявил Генич в интервью РБ Спорт.

55-летний Андрей Тихонов играл за «Спартак» с 1992 по 2000 год. Он тренировал «Енисей», «Крылья Советов» и казахстанскую «Астану».

После осенней части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 матчах.