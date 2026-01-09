Ричмонд
Черногорский легионер покинул клуб РПЛ

Черногорский полузащитник «Оренбурга» Владан Бубанья перешел в хорватский «Осиек» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: Соцсети

«Владан Бубанья на правах аренды переходит в хорватский “Осиек”. Между клубами достигнута договоренность об аренде полузащитника до конца сезона 2025/26», — говорится в сообщении.

«Осиек» выступает в первой лиге Хорватии. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Бубанья пополнил состав «Оренбурга» в июле 2025 года. За это время он сыграл за клуб 14 матчей и забил один гол в ворота «Зенита».

Перед зимним перерывом «Оренбург» расположились на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. На счету команды 12 очков в 18 турах.