Черногорский легионер покинул клуб РПЛ

«Владан Бубанья на правах аренды переходит в хорватский “Осиек”. Между клубами достигнута договоренность об аренде полузащитника до конца сезона 2025/26», — говорится в сообщении.
«Осиек» выступает в первой лиге Хорватии. В текущем сезоне команда занимает последнее место в турнирной таблице.
Бубанья пополнил состав «Оренбурга» в июле 2025 года. За это время он сыграл за клуб 14 матчей и забил один гол в ворота «Зенита».
Перед зимним перерывом «Оренбург» расположились на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. На счету команды 12 очков в 18 турах.