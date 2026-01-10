Жерсон запомнится только презентацией. Трансфер за 25 миллионов евро провалился в РПЛ

Яркая презентация с Джокером в Питере, мощные многомиллионные сделки по покупке и продаже, сборная Бразилии — Жерсон запомнится только этим. Не имеющим прямого отношения к игре в футбол. Здесь все оказалось настолько серо и уныло, что и зацепиться не за что. Не то что с Халком или Данни, даже с Кассьеррой на одну ступень не поставишь. Был и был. Как Маркизио какой-нибудь. Бразилец ленивым движением на поле и равнодушным выражением лица довольно быстро дал понять, что мотивации у него нет никакой. Словно его заставили ехать в Россию. А с таким настроением ничего не получится, даже если ты Месси.