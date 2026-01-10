Жерсон запомнится только презентацией. Трансфер за 25 миллионов евро провалился в РПЛ

Жерсон — самый громкий трансфер РПЛ прошлого лета. Даже в самые тучные для наших клубов годы покупка за 25 миллионов евро футболиста сборной Бразилии — огромное событие, а сейчас — тем более.
Но — не вышло. Счастье для «Зенита», что удалось выйти из ситуации без финансовых потерь и даже оказаться в плюсе. «Крузейро» был послан питерцам свыше. Бразильцы установили рекорд своей лиги, совершив самый крупный трансфер на вход. Хоть тут войдем в историю. На горизонте маячила еще и Саудовская Аравия, но туда Жерсон ехать вроде не хотел. А еще кто-то за капризного латиноамериканца такую солидную сумму вряд ли дал бы.
Яркая презентация с Джокером в Питере, мощные многомиллионные сделки по покупке и продаже, сборная Бразилии — Жерсон запомнится только этим. Не имеющим прямого отношения к игре в футбол. Здесь все оказалось настолько серо и уныло, что и зацепиться не за что. Не то что с Халком или Данни, даже с Кассьеррой на одну ступень не поставишь. Был и был. Как Маркизио какой-нибудь. Бразилец ленивым движением на поле и равнодушным выражением лица довольно быстро дал понять, что мотивации у него нет никакой. Словно его заставили ехать в Россию. А с таким настроением ничего не получится, даже если ты Месси.
«Зенит» ничего не потерял в деньгах, но упустил с капризной звездой полгода времени. Теперь клубу снова надо искать кого-то в пару к Венделу в центр полузащиты. Адаптировать, встраивать в игру, а до конца чемпионата всего три месяца. И стабильный «Краснодар» все еще впереди.
При этом кейс Жерсона теперь в клубе обязаны учитывать, подбирая новичков. Принимая во внимание не только класс футболиста, но и его характер, желание проявить себя именно в «Зените».