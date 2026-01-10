Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.95
П2
5.89
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
1.75
X
2.71
П2
17.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.30
П2
3.20
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.45
П2
1.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
4.50
П2
1.43
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
2
:
Пиза
2
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.23
П2
10.50
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
7.10
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Жерсон запомнится только презентацией. Трансфер за 25 миллионов евро провалился в РПЛ

«Зениту» повезло, что удалось обойтись без финансовых потерь.

Источник: Спорт-Экспресс

Жерсон — самый громкий трансфер РПЛ прошлого лета. Даже в самые тучные для наших клубов годы покупка за 25 миллионов евро футболиста сборной Бразилии — огромное событие, а сейчас — тем более.

Но — не вышло. Счастье для «Зенита», что удалось выйти из ситуации без финансовых потерь и даже оказаться в плюсе. «Крузейро» был послан питерцам свыше. Бразильцы установили рекорд своей лиги, совершив самый крупный трансфер на вход. Хоть тут войдем в историю. На горизонте маячила еще и Саудовская Аравия, но туда Жерсон ехать вроде не хотел. А еще кто-то за капризного латиноамериканца такую солидную сумму вряд ли дал бы.

Яркая презентация с Джокером в Питере, мощные многомиллионные сделки по покупке и продаже, сборная Бразилии — Жерсон запомнится только этим. Не имеющим прямого отношения к игре в футбол. Здесь все оказалось настолько серо и уныло, что и зацепиться не за что. Не то что с Халком или Данни, даже с Кассьеррой на одну ступень не поставишь. Был и был. Как Маркизио какой-нибудь. Бразилец ленивым движением на поле и равнодушным выражением лица довольно быстро дал понять, что мотивации у него нет никакой. Словно его заставили ехать в Россию. А с таким настроением ничего не получится, даже если ты Месси.

«Зенит» ничего не потерял в деньгах, но упустил с капризной звездой полгода времени. Теперь клубу снова надо искать кого-то в пару к Венделу в центр полузащиты. Адаптировать, встраивать в игру, а до конца чемпионата всего три месяца. И стабильный «Краснодар» все еще впереди.

При этом кейс Жерсона теперь в клубе обязаны учитывать, подбирая новичков. Принимая во внимание не только класс футболиста, но и его характер, желание проявить себя именно в «Зените».