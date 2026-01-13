Ричмонд
Новый тренер «Спартака» Карседо прибыл в Россию

О назначении специалиста было объявлено 5 января.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Хуан Карседо во вторник прилетел в Россию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из аэропорта Внуково.

«Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года. В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Позднее Карседо помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.