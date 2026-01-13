Ричмонд
В ЦСКА у Баринова не будет статуса и неприкосновенности, как в «Локо». Это топ-трансфер — и огромный риск

Но для игрока, а не клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Баринов — игрок ЦСКА.

И с учетом градуса отношений теперь уже экс-капитана «Локо» с бывшим клубом — это хорошая новость для всех.

Когда банальный медосмотр становится площадкой для публичного конфликта из-за контракта, в котором футболист и руководство друг другу противоречат, очевидно одно: трансфер — вопрос времени.

В итоге все решилось буквально за день: в понедельник утром в Черкизове сообщили, что отклонили предложение и сохранят Баринова до лета, а вечером ЦСКА прислал улучшенный оффер. И его приняли.

Два миллиона евро (по данным инсайдера Ивана Карпова) за футболиста с почти закончившимся контрактом — адекватное решение. Это не 500 тысяч, о которых писали в начале декабря, — что явно не устраивало «Локо».

Хотя в идеальных условиях, конечно, его можно было продать дороже. Или вообще не отпускать.

Мне трудно понять мотивацию человека, обещавшего стать «новым Лоськовым» и в России играть только за «Локомотив», а теперь уходящего в ЦСКА за символическую цену. Но важно зафиксировать, что эту ситуацию все-таки спровоцировал клуб — в лице бывшего гендира Леонченко, затянувшего переговоры с игроком настолько, что тот не передумал уходить даже после смены руководства.

Больше всех в этой истории пострадал Михаил Галактионов — пока все вокруг выбивали лучшие условия, тренер остался без капитана, лидера раздевалки и просто важной фигуры на поле. Это не то чтобы нерешаемая проблема — Галактионов уже перестраивал команду после конфликта с Артемом Дзюбой, справлялся с потерей Максима Глушенкова, отпускал Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. А в этом сезоне играл без Сергея Пиняева — и обновил центральную линию, в которой Баринов раскрылся в новой роли. На позиции левой «восьмерки», а не опорника.

Очевидно, теперь для «Локомотива» многое будет зависеть от выкупа Данила Пруцева, формы Артема Карпукаса, адаптации Лукаса Веры и выхода на трансферный рынок. А для Баринова — от того, как его задействует Фабио Челестини.

Да, ЦСКА проворачивает второй топ-трансфер за несколько дней, усиливает позиции в чемпионской гонке и бьет по конкуренту, забирая игрока с паспортом. Все это — за два миллиона. Браво! Но нюансы тоже есть. Например, за сборы нужно решить, как безболезненно перестроить то, что работало осенью, и разместить в составе Баринова, Кисляка, Облякова, Вильягру и Матеуса Алвеса.

Двоим придется прочно присесть в запас — вероятнее всего, Вильягре и Алвесу. Остальным — быть готовым к новой роли и функционалу, особенно при отсутствии моментального результата. Баринова это касается в первую очередь — для него вообще многое начинается с нуля.

Прекрасно понимаю, что при обсуждении смены команды в окружении игрока звучали аргументы в духе «тебя здесь не ценят — ты достоин лучших условий». Но вряд ли упор делался на трудностях, с которыми придется столкнуться.

А их немало. Как минимум, в ЦСКА нужно сразу освободить место «восьмерки», где Дмитрий выдал отличные полгода в «Локомотиве» (смещался, бил из любых позиций) и вернуться в опорную зону — в тройку с Обляковым и Кисляком.

Как максимум — свыкнуться с новой ролью. Баринов больше не капитан и не лидер в раздевалке. Он не любимчик фанатов. Не воспитанник — с соответствующим отношением и свободой во всем, включая формальную конкуренцию за место в составе.

В ЦСКА игровая неприкосновенность аннулирована: несколько неудачных матчей — и выйдет тот же Вильягра. Или любой другой конкурент сильнее. Раздевалку давно контролирует Игорь Акинфеев. За харизму на поле отвечает Мойзес. Партнеры в центре и в атаке — опытные футболисты сборных: им не нужен «рабочий подсказ», как молодым в «Локомотиве». Скорее — спросят с тебя.

Статус вожака, который в Черкизове был гарантирован до конца карьеры, нужно заново нарабатывать в 29 лет — в абсолютно непривычных условиях, с которыми футболист еще не сталкивался, и четких границах.

Баринов решил выйти из зоны комфорта — очевидно, в пользу комфорта финансового и нового вызова в карьере. Но допускаю, что пока сам не осознает масштаб потенциальных проблем.

То, как он с ними справится (и прокачает ли ЦСКА в чемпионской гонке) — одна из главных интриг уже этого сезона.

