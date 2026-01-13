В ЦСКА у Баринова не будет статуса и неприкосновенности, как в «Локо». Это топ-трансфер — и огромный риск

Больше всех в этой истории пострадал Михаил Галактионов — пока все вокруг выбивали лучшие условия, тренер остался без капитана, лидера раздевалки и просто важной фигуры на поле. Это не то чтобы нерешаемая проблема — Галактионов уже перестраивал команду после конфликта с Артемом Дзюбой, справлялся с потерей Максима Глушенкова, отпускал Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. А в этом сезоне играл без Сергея Пиняева — и обновил центральную линию, в которой Баринов раскрылся в новой роли. На позиции левой «восьмерки», а не опорника.