Газзаев рассказал, какую пользу ЦСКА принесет футболист Баринов

«Хорошая конкуренция положительно влияет на успехи команды. Иван Обляков, Матвей Кисляк и Баринов — эта тройка будет одной из лучших в центре полузащиты в российском футболе. Все футболисты выступают за сборную России, имеют хорошие качества. Любой из них может сыграть как в атаке, так и в обороне. Поэтому отличное приобретение для ЦСКА. В современном футболе очень ценятся игроки центральной позиции, которые одновременно выполняют оборонительные и атакующие действия», — добавил Газзаев.