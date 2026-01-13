Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.15
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.02
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

В «Спартаке» рассказали о состоянии Тео Бонгонда

Футболист выступал за сборную Демократической Республики Конго на Кубке африканских наций.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Тео Бонгонда получил дополнительную неделю отдыха после выступлений за национальную сборную. Об этом ТАСС сообщил глава медицинского департамента «Спартака» Кирилл Козлов.

Бонгонда выступал за сборную Демократической Республики Конго на Кубке африканских наций, который проходит с 21 декабря по 18 января.

«Тео Бонгонда прекрасно отыграл за национальную сборную. Учитывая, что большую часть зимнего периода отдыха он провел, выступая за свою национальную команду, мы предоставили ему дополнительную неделю отдыха. У него все хорошо. Он прибудет чуть позже и также пройдет медицинское обследование», — сказал Козлов.

Бонгонда 30 лет, он перешел в «Спартак» в 2023 году и провел за клуб 74 официальных матча, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Также полузащитник выступал за испанские «Кадис» и «Сельту», турецкий «Трабзонспор», бельгийские «Генк» и «Зюльте-Варегем». В составе «Генка» в сезоне-2020/21 Бонгонда стал серебряным призером чемпионата Бельгии и обладателем кубка страны.