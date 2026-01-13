Ричмонд
Баринов назвал решение об уходе из «Локомотива» самым сложным в жизни

Полузащитник подписал контракт с ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Футболист сборной России Дмитрий Баринов назвал решение об уходе из московского «Локомотива» самым сложным в своей жизни. Об этом он написал в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива», срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Без сомнений скажу, что это самое сложное решение в моей жизни, — отметил Баринов. — Я пришел в “Локомотив” в 15 лет, сейчас мне 29. За это время мы выиграли чемпионство, брали кубки и суперкубок. Я говорю огромное спасибо каждому, кто был рядом со мной; каждому тренеру и всем партнерам по команде, персоналу команды и клуба, всем, кто был на моем пути и в моей жизни, и, конечно, главное и самое важное — спасибо болельщикам».

«Еще в декабре я сообщил тренерскому штабу и руководству о своем решении, и я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя. Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали “переговоров”. Новому же руководству хочу пожелать только удачи — им предстоит большой путь», — добавил он.

Баринов является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).