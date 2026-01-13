Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
5.90
П2
23.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
2
:
Хайденхайм
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
17.00
П2
51.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Италия
14.01
Наполи
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.10
П2
10.50
Футбол. Германия
14.01
Вольфсбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.82
П2
4.13
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

«Динамо Москва» взяло 32 футболиста на тренировочный сбор в Дубай

Московское «Динамо» объявило состав команды на первый зимний тренировочный сбор в Дубае (ОАЭ), который начинается сегодня, 13 января.

Источник: РИА "Новости"

В список бело-голубых попали 32 футболиста:

вратари: Андрей Кудравец, Игорь Лещук, Андрей Лунев, Курбан Расулов;

защитники: Максим Балахонов, Леон Зайдензаль, Бахтиер Зайнутдинов, Кирилл Исаев, Хуан Касерес, Милан Майсторович, Николас Маричаль, Максим Осипенко, Дмитрий Скопинцев, Георгий Тихомиров, Роберто Фернандес;

полузащитники: Дмитрий Александров, Бителло, Данил Глебов, Александр Кутицкий, Тимофей Маринкин, Антон Миранчук, Глеб Мирошниченко, Виктор Окишор, Рубенс, Даниил Фомин, Луис Чавес;

нападающие: Ярослав Гладышев, Артур Гомес, Эль-Мехди Маухуб, Николя Нгамале, Иван Сергеев, Константин Тюкавин, Александр Хубулов.

Первый сбор «Динамо» продлится до 26 января. На нем у команды запланированы два матча в рамках международного турнира с китайскими клубами «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Ченду Жунчен» (26 января).

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше