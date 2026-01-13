«Динамо Москва» взяло 32 футболиста на тренировочный сбор в Дубай

В список бело-голубых попали 32 футболиста:
вратари: Андрей Кудравец, Игорь Лещук, Андрей Лунев, Курбан Расулов;
защитники: Максим Балахонов, Леон Зайдензаль, Бахтиер Зайнутдинов, Кирилл Исаев, Хуан Касерес, Милан Майсторович, Николас Маричаль, Максим Осипенко, Дмитрий Скопинцев, Георгий Тихомиров, Роберто Фернандес;
полузащитники: Дмитрий Александров, Бителло, Данил Глебов, Александр Кутицкий, Тимофей Маринкин, Антон Миранчук, Глеб Мирошниченко, Виктор Окишор, Рубенс, Даниил Фомин, Луис Чавес;
нападающие: Ярослав Гладышев, Артур Гомес, Эль-Мехди Маухуб, Николя Нгамале, Иван Сергеев, Константин Тюкавин, Александр Хубулов.
Первый сбор «Динамо» продлится до 26 января. На нем у команды запланированы два матча в рамках международного турнира с китайскими клубами «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Ченду Жунчен» (26 января).